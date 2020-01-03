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Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра вырастет более чем на $20 за тонну - "Белнефтехим"

04.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра в РФ вырастет в 2020 году более чем на $20 за 1 т, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра вырастет более чем на $20 за тонну - "Белнефтехим"

В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды $68. "При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 за 1 т, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отметили в концерне.

В "Белнефтехиме" добавили, что в предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего НПЗ были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние. Только в 2018 году было начато выравнивание ценовой ситуации на внутреннем рынке, которое постепенно позволило НПЗ выйти на эффективную работу.

С учетом изменения рыночной конъюнктуры цены на нефтепродукты не только повышались, но и снижались. Решения об изменении цен принимаются на основании комплексной оценки основных ценообразующих факторов - цены на закупаемую нефть, налоговой нагрузки, курса национальной валюты.

Отсутствие нефтеперерабатывающих мощностей в стране автоматически приводит к подорожанию топлива, поскольку цены и условия диктуют зарубежные поставщики. "Под влиянием волатильности мировых котировок цены на моторное топливо в соседних европейских странах были скорректированы на 2-7%. Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей", - подчеркнули в "Белнефтехиме".

При этом белорусские НПЗ системно повышают эффективность и снижают затраты на производство за счет модернизации и реконструкции технологических объектов. Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат за 2019 год оценивается в $60 млн.

Для сохранения оптимального баланса соотношения "цена-качество" на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев цены на автомобильное топливо повышаются поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности. "За 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%", - обратили внимание в концерне.

В сообщении отмечается, что при указанных условиях для обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли концерн "Белнефтехим", продолжая принятую стратегию поэтапного изменения цен на моторное топливо, принял решение об увеличении розничных цен на АЗС с 5 января на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,65, АИ-95-К5-Евро - Br1,75, АИ-98-К5-Евро - Br1,97, ДТ - Br1,75.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра в РФ вырастет в 2020 году более чем на $20 за 1 т, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". В январе 2020...
 
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