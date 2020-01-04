Авиакомпания «Белавиа» запускает рейс в Вену

Рейсы в Венский международный аэропорт начиная с 29 марта 2020 года будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам).
Обратный вылет в Национальный аэропорт "Минск" планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам), сообщили в авиакомпании.
Стоимость перелёта в одну сторону составит от 174€, туда-обратно - 234€ (тариф «Light»). Время в пути составит около двух часов.