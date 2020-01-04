Авиакомпания «Белавиа» запускает рейс в Вену

Источник материала: Аргументы и факты

Рейсы в Венский международный аэропорт начиная с 29 марта 2020 года будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам).

Обратный вылет в Национальный аэропорт "Минск" планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам), сообщили в авиакомпании.