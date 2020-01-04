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Авиакомпания «Белавиа» запускает рейс в Вену

05.01.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Авиакомпания «Белавиа» запускает рейс в Вену
Фото из открытых источников

Рейсы в Венский международный аэропорт начиная с 29 марта 2020 года будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам).

Обратный вылет в Национальный аэропорт "Минск" планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам), сообщили в авиакомпании.

Стоимость перелёта в одну сторону составит от 174€, туда-обратно - 234€ (тариф «Light»). Время в пути составит около двух часов. 

Авиакомпания «Белавиа» запускает рейс в Вену
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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» вводит в летнее расписание рейс B2 879/880 в столицу Австрии.
 
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