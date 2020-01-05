Бондарь: Внебюджетные доходы в сфере культуры нужно увеличивать, но не за счет цен

Источник материала: Виртуальный Брест

Внебюджетные доходы в сфере культуры нужно увеличивать, но не за счет роста цен на услуги. Об этом заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.





По словам Юрия Бондаря, отрасли необходимо стремиться зарабатывать средства самостоятельно, чтобы обновлять материально-техническую базу, повышать благосостояние трудового коллектива. При этом услуги должны оставаться доступными. "Увеличение внебюджетных доходов за счет роста цен не допустимо", - отметил он.

В 2019 году объем внебюджетных доходов возрос на 12%, а за два последних года – почти на 37%. Увеличился и экспорт услуг (темп роста 127%). "Это для нас является высоким и важным достижением", - подчеркнул Юрий Бондарь.

В том числе успешно работают учебные заведения сферы. В частности, белорусское художественное образование ценится в Китае. Иностранные студенты набираются на конкурсной основе.

Также министр рассказал о повышении заработной платы в отрасли. "Работники культуры традиционно не считались высокооплачиваемой категорией, но вместе с тем мы сумели в этом году нарастить заработную плату. В среднем она составила Br640 по всей отрасли. И правительством разработан план по повышению заработной платы до 2023 года до уровня 80% от производственной сферы. Такие задачи нам поставлены".