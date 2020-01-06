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Трамп пообещал ввести школьные молитвы

07.01.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести обязательную молитву в государственных школах, сообщает «Голос Америки».





Трамп рассчитывает получить поддержку избирателей-прихожан евангелических церквей. Он выступил в здании церкви, которая придерживается «евангелия процветания» и проповедует, что верующие получают награду уже в земной жизни – в виде здоровья и богатства.

«Мы защищаем саму религию, она находится в осаде», – заявил Трамп. «Общество без религии не может процветать», – также сказал он.

Во время своего выступлении Дональд Трамп высмеял кандидата на пост президента от Демократической партии Пита Буттиджича за то, что у него непроизносимая фамилия, а также сообщил, что демократы ведут войну против религии и верующих.

Присутствующие бурно отреагировали на обещание президента привнести религию в школы.

«Очень скоро я приму меры, чтобы гарантировать школьникам и учителям Первую поправку (к Конституции) и право молиться в наших школах», – сказал Дональд Трамп.

На выборах 2016 года за Трампа проголосовали более 80% белых христиан-евангелистов. Однако в евангельской поддержке Трампа образовалась трещина в прошлом месяце, когда журнал «Христианство сегодня» напечатал редакционную статью, в которой говорилось о «чрезвычайно аморальном характере» Трампа.
 
 
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести обязательную молитву в государственных школах, сообщает «Голос Америки».
 
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