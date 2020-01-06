Трамп пообещал ввести школьные молитвы

















Трамп рассчитывает получить поддержку избирателей-прихожан евангелических церквей. Он выступил в здании церкви, которая придерживается «евангелия процветания» и проповедует, что верующие получают награду уже в земной жизни – в виде здоровья и богатства.





«Мы защищаем саму религию, она находится в осаде», – заявил Трамп. «Общество без религии не может процветать», – также сказал он.





Во время своего выступлении Дональд Трамп высмеял кандидата на пост президента от Демократической партии Пита Буттиджича за то, что у него непроизносимая фамилия, а также сообщил, что демократы ведут войну против религии и верующих.





Присутствующие бурно отреагировали на обещание президента привнести религию в школы.





«Очень скоро я приму меры, чтобы гарантировать школьникам и учителям Первую поправку (к Конституции) и право молиться в наших школах», – сказал Дональд Трамп.





На выборах 2016 года за Трампа проголосовали более 80% белых христиан-евангелистов. Однако в евангельской поддержке Трампа образовалась трещина в прошлом месяце, когда журнал «Христианство сегодня» напечатал редакционную статью, в которой говорилось о «чрезвычайно аморальном характере» Трампа.