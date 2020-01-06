ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус выбил шайбу у Лукашенко, а тот обнял его в ответ

07.01.2020 17:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В полуфинальном матче Рождественского турнира встретились команды Беларуси и ОАЭ. Примечательно, что за наших соперников играл соотечественник — Илья Бусилко, который во время матча столкнулся на льду с Александром Лукашенко, передает tribuna.

Белорусский хоккеист Илья Бусилко поиграл в Экстралиге за «Витебск», жлобинский «Металлург» и «Пинских ястребов», а прошлым летом уехал поднимать хоккей в Объединенные Арабские Эмираты.

Теперь игрок вернулся в родную страну — в составе команды ОАЭ, чтобы сыграть в Рождественском турнире. Дружина с помощью Бусилко и некоторых других белорусов вышла в полуфинал — на команду соотечественников.

В какой-то момент Бусилко встретился с первым номером соперников и сделал то, что очень редко кому-то удается: выбил шайбу с клюшки президента Беларуси. А тот после этого обнял Илью. Бусилко успел ответить взаимностью, похлопав по спине Лукашенко.

Команда ОАЭ проиграла белорусам, но затем выиграла в матче за 3-е место у Финляндии.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: "Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика