Белорус выбил шайбу у Лукашенко, а тот обнял его в ответ

Источник материала: Tut.by

В полуфинальном матче Рождественского турнира встретились команды Беларуси и ОАЭ. Примечательно, что за наших соперников играл соотечественник — Илья Бусилко, который во время матча столкнулся на льду с Александром Лукашенко, передает tribuna.

Белорусский хоккеист Илья Бусилко поиграл в Экстралиге за «Витебск», жлобинский «Металлург» и «Пинских ястребов», а прошлым летом уехал поднимать хоккей в Объединенные Арабские Эмираты.

Теперь игрок вернулся в родную страну — в составе команды ОАЭ, чтобы сыграть в Рождественском турнире. Дружина с помощью Бусилко и некоторых других белорусов вышла в полуфинал — на команду соотечественников.

В какой-то момент Бусилко встретился с первым номером соперников и сделал то, что очень редко кому-то удается: выбил шайбу с клюшки президента Беларуси. А тот после этого обнял Илью. Бусилко успел ответить взаимностью, похлопав по спине Лукашенко.

Команда ОАЭ проиграла белорусам, но затем выиграла в матче за 3-е место у Финляндии.