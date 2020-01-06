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Как Афанасьева вела программу на СТВ: «Мы всё время смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Как Афанасьева вела программу на СТВ: «Мы всё время смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу»
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Можно сказать, что мы с Вами коллеги. Вы год вели программу «Завтрак с Инной...
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