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Как Афанасьева вела программу на СТВ: «Мы всё время смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу»

07.01.2020 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Можно сказать, что мы с Вами коллеги. Вы год вели программу «Завтрак с Инной Афанасьевой» на телеканале СТВ. Как Вам телевизионная «кухня»?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Шикарно. Я помню эти программы. Они снимались по понедельникам, потому что выходной был – он снимался в павильоне одного магазина мебельного. И это всегда было очень смешно. Я помню, что мы всё время что-то смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу. В общем, всегда было очень легко, спокойно. Мне нравилось!

Как Афанасьева вела программу на СТВ: «Мы всё время смеялись. Потому что то я не то прочитаю, то не то скажу»

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Можно сказать, что мы с Вами коллеги. Вы год вели программу «Завтрак с Инной...
 
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