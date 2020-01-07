Источник материала: Виртуальный Брест

Общепринято, что плавание оказывает благоприятное действие на весь организм человека: закаляет, укрепляет, профилактиктирует многие заболевания.

Бреста" alt="В «Рождественских заплывах» приняло участие более 70 подростков Ленинского района г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/01/1578487871540548.jpg">



В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» в бассейне «Чайка» ГУО «Средняя школа № 9 г. Бреста» 8 января 2020 года прошли соревнования по плаванию. Участники – юноши и девушки 8-9 классов.





Называем победителей в личном зачете среди юношей:

1 место - Трофимчук Ролан (средняя школа № 9);

2 место - Демидович Евгений (средняя школа № 13);

3 место - Цыбульский Илья (средняя школа № 13).

Среди девушек:

1 место - Палюшик Елизавета (средняя школа № 32);

2 место - Ванюк Дарья средняя школа № 33);

3 место - Круковская Анна (средняя школа № 17).

Победители в эстафетах:

1 место - команда средней школы № 17;

2 место - средняя школа № 33;

3 место - средняя школа № 16;

4 место - средняя школа № 8.

Организаторы «Рождественских заплывов» - комиссия по делам несовершеннолетних и управление по образованию администрации Ленинского района - считают, что состоялось еще одно «полезное» мероприятие для подростков. И на здоровье!