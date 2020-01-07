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В «Рождественских заплывах» приняло участие более 70 подростков Ленинского района г. Бреста
08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Общепринято, что плавание оказывает благоприятное действие на весь организм человека: закаляет, укрепляет, профилактиктирует многие заболевания.
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В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» в бассейне «Чайка» ГУО «Средняя школа № 9 г. Бреста» 8 января 2020 года прошли соревнования по плаванию. Участники – юноши и девушки 8-9 классов.
Называем победителей в личном зачете среди юношей:
1 место - Трофимчук Ролан (средняя школа № 9);
2 место - Демидович Евгений (средняя школа № 13);
3 место - Цыбульский Илья (средняя школа № 13).
Среди девушек:
1 место - Палюшик Елизавета (средняя школа № 32);
2 место - Ванюк Дарья средняя школа № 33);
3 место - Круковская Анна (средняя школа № 17).
Победители в эстафетах:
1 место - команда средней школы № 17;
2 место - средняя школа № 33;
3 место - средняя школа № 16;
4 место - средняя школа № 8.
Организаторы «Рождественских заплывов» - комиссия по делам несовершеннолетних и управление по образованию администрации Ленинского района - считают, что состоялось еще одно «полезное» мероприятие для подростков. И на здоровье!
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Общепринято, что плавание оказывает благоприятное действие на весь организм человека: закаляет, укрепляет, профилактиктирует многие заболевания. В рамках...
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