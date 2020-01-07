Даже не извинились: нашлась женщина, из-за которой прошли обыски у правозащитника Олега Волчека

Напомним, ночью 2 января и днем 3 января на квартире правозащитника Олега Волчека проводились обыски по подозрению в причастности к убийству женщины, кисти рук которой коммунальщики извлекли из Свислочи.





Сначала правоохранители провели осмотр квартиры, а позже искали следы крови при помощи специального оборудования.





Позже сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве женщины, останки конечностей которой были обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.





28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.





УСК по Минску возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).









Однако до сих пор правоохранители не принесли извинений правозащитнику:





- Я был с самого начал уверен, что с Анной всё хорошо, поскольку она периодически уходит с квартиры и ночует там, где можно выпить спиртное. Её знают все на районе по проспекту Победителей. Её неоднократно привлекали к административной ответственности за появление в нетрезвом состоянии. Странно, что до сих пор её не отправили на принудительное лечение алкоголизма.





В Центральном РУВД Минска и сейчас знают, что она проживает не по месту жительства, а находится в квартире по адресу пр. Победителей, 51, корпус 1, где в кампании распивают спиртные напитки.





Однако руководство органов внутренних дел района не принимает никаких мер к нарушителям общественного порядка. А ведь может повториться такая же история, как с женщиной на Романовской Слободе, у которой также проходили попойки, драки, а в результате – произошло убийство.





Может, следователям и оперативникам нужно не делать ночные рейды в квартиры законопослушных граждан, а заниматься ежедневной профилактикой?





Пока ни Следственный комитет, ни прокурор города Минска, ни руководство Центрального РУВД Минска не принесли свои извинения за причиненный мне моральный и физический вред, - сообщил Олег Волчек "Белорусскому партизану"