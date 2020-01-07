Исламская республика и оплот демократии. Сравниваем военную мощь Ирана и США

Источник материала: Tut.by

После ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке повисла напряженная пауза: неясно, чем ответит Трамп, пойдут ли Вашингтон и Тегеран на эскалацию конфликта или не станут бряцать оружием. 42.TUT.BY попробовал сравнить военную мощь Соединенных Штатов и Исламской Республики по разным родам войск. Большая часть статистики бралась по версии американского военного издания Military Watch .



Фото: wikipedia.org

Мобилизационные возможности

Численность иранской армии, согласно Military Watch, составляет 523 тысячи плюс 350 тысяч в резерве; 60 тысяч в полувоенных организациях и 34 тысячи в спецподразделениях.

Насколько точны эти сведения, сказать трудно — неизвестно, например, сколько конкретно людей входят в силы «Кудс» и в Корпусе стражей Исламской революции. А полувоенные организации движения «Басидж» существуют во всех крупных иранских городах, так что маловероятно, что членов движения всего 60 тысяч.

США располагают гораздо большими силами — 1 347 000 человек и 865 000 резерва, 75 000 в спецподразделениях и 15000 в полувоенных организациях. Однако чтобы сосредоточить все эти силы на «иранском фронте», американцам пришлось бы оголить военные базы по всему миру, на что Вашингтон вряд ли пойдет. Американские военные, впрочем, лучше экипированы, и, возможно, лучше обучены.

В относительной близости от Ирана размещено на ближневосточных базах несколько десятков тысяч американских военнослужащих. Вопрос, насколько другие страны НАТО готовы помогать США в возможном конфликте, пока остается открытым.

Ракеты



Фото: farsnews.com

Ракеты разной степени дальности составляют гордость вооруженных сил Ирана. В частности, Исламская Республика располагает современными твердотопливными ракетами средней дальности «Саджиль». Заявленная дальность полета ракеты — 2000 километров, что делает зоной досягаемости «Саджиля» весь Ближний Восток. Почти на такое же расстояние могут летать более старые жидкотопливные «Шахаб-3» и их развитие — ракеты «Гадр». В свое время наладить производство этих ракет Тегерану помог Пхеньян.

Менее мощные «Шахаб-1» и «Шахаб-2» имеют дальность полета примерно в 500 километров. На большее расстояние — до 750−800 километров — могут доставать ракеты Qiam-1 (считается, что именно ими Иран атаковал сегодня ночью военные базы США).

Твердотопливная оперативно-тактическая ракета Fateh-110 (в ночной атаке использовали и такие) бьет на 300 километров. Кстати, она имеет и противокорабельную версию, названную «Халидж Фарс» (то есть «Персидский залив») с боевой частью в 650 килограммов — попадание такого боеприпаса может создать проблемы даже для гигантского авианосца.

Эта модель — одна из очень немногих противокорабельных баллистических ракет (в основном используются крылатые). Последние у Ирана тоже есть, преимущественно на основе китайских разработок. Одна из крылатых ракет Ирана, «Сумар», имеет заявленную дальность полета в 2500 километров.



Дальность иранских баллистических ракет. Источник: The Soufan Center

Перечислять менее мощные иранские ракеты можно долго, но делать это бессмысленно. Самой большой «проблемой» Тегерана является отсутствие ядерного оружия, так что даже самые мощные образцы не могут наносить противнику столь сокрушительных повреждений, как если бы они имели ядерные боеголовки.

Сравнивать иранский ракетный арсенал с американским смысла не имеет — у США есть межконтинентальные баллистические ракеты, ядерное оружие и большой арсенал крылатых «Томагавков». Тем не менее, Исламская Республика никак не является легкой добычей — ракетный арсенал страны разнообразен и велик.

Флот



Фото: wikimedia.org

Морские силы Ирана и США практически несопоставимы. Штаты — единственная страна в мире, обладающая большим количеством атомных авианосцев. Их в американском флоте 11, правда, не все одинаково боеспособны (не говоря уже о том, что сосредоточение всего авианосного флота страны в одной акватории практически невероятно).

Поддержку «настоящим» авианосцам могут оказать девять универсальных десантных кораблей (УДК) — восемь типа Wasp и один типа America. Несмотря на то, что УДК не считаются полноценными авианосцами и позиционируются как вертолетоносцы, они могут использовать самолеты вертикального взлета и посадки — то есть имеют возможность запускать истребители пятого поколения F-35B.

Прикрытие авианосным ударным группам могут обеспечить более восьми десятков эсминцев и ракетных крейсеров — 67 типа «Арли Берк», три типа Zumwalt и больше двадцати крейсеров типа «Тикондерога». По всем этим типам кораблей США не имеет с иранской стороны вообще никаких аналогов. Нет у Ирана и атомных подлодок, которых во флоте США насчитывается 69, причем 18 несут баллистические ракеты.

Крупнейшими единицами иранского флота являются три фрегата (некоторые относимые к корветам) класса «Алванд» — это далеко не новые корабли, находящиеся в строю с начала 70-х годов. Они были построены в Великобритании и несут противокорабельные и зенитные ракеты. Изначально кораблей было четыре, но один из них — «Саханд» был потоплен американцами еще в 1988 году.

Единственным новым относительно крупным кораблем ВМС Ирана является «Саханд» (названный так же, как потопленный фрегат). Иранцы называют его эсминцем, но до своих американских «коллег» он категорически не дотягивает, водоизмещение корабля всемеро уступает «Арли Берку» и в 11 раз «Замволту». Ударной силой «Саханда», как и «Алвандов», являются ракеты.



Фрегат типа «Алванд». Фото: wikipedia.org

Military Watch указывает в списке кораблей также корвет Hamzeh, но боеспособность этого корабля (возраст которого перевалил за 80 лет) представляется околонулевой. Военный эксперт Юрий Лямин в своем ЖЖ писал , что, возможно, это старейший в мире корабль с управляемыми ракетами.

По какой-то причине издание не называет в числе надводных сил Ирана фрегат Damavend, также вооруженный противокорабельными ракетами. Однако, как и Hamzeh, он базируется на Каспийском море и в Персидский залив попасть не может.

Остальную часть иранского флота составляют малые корабли вроде торпедных катеров (их насчитывается 240) и небольшие дизель-электрические подлодки, которых у страны 35. О вооружении иранских субмарин известно не очень много.

Впрочем, появлялись сведения, что иранцы разработали торпеды, развивающие скорость до 320 километров в час — возможно, это копии российской скоростной торпеды «Шквал-Э».

Наземные войска и ВВС



Танк «Зульфикар». Фото: wikipedia.org

По танкам США превосходят Иран в разы — по данным Military Watch, у Штатов 5884 «Абрамса» различных версий против 1793 танков у Ирана — при этом Исламская Республика имеет очень пестрый парк бронированных машин.

Часть из них — танки первого и второго поколений, такие как советские Т-55, Т-62, британские «Чифтены», китайские «Тип 69» американские M60. Относительно современными машинами можно назвать Т-72 и «Зульфикары» иранского производства, но с последними версиями «Абрамсов» им не равняться. Тем более, что поддержку американским танкам оказывают последние версии БМП Bradley, которых у страны порядка 3700 — против нескольких сотен гораздо более старых БМП у Ирана.

По артиллерии «бумажное» соотношение показывает полное превосходство Исламской Республики, у которой 4150 стволов против 2950 у США. Но здесь встает тот же вопрос, что и с танковыми войсками, современные системы связи и наведения и использование «умных» снарядов вполне компенсирует большую численность. Тем более, что Иран зачастую использует совсем уж старое вооружение, вроде 203-мм гаубицы М115 или 175-мм самоходки М107, разработанных чуть ли не во времена Второй мировой.

Наиболее современная артиллерия Исламской республики — установки залпового огня, такие как Fadjr 5. До нашего «Полонеза» 333-мм артсистема не дотягивает, но стрелять может на 75 километров.

Поддержку наземным войскам оказывают боевые вертолеты, и здесь у США полное превосходство, страна может выставить 72 AH-1Z Viper, 105 AH-1W Super Cobra и больше 800 знаменитых AH-64 Apache. Против этой армады Иран располагает всего 50 AH-1W Super Cobra, причем неизвестное количество из них пребывает в рабочем состоянии: запчасти к американским вертолетам просто так не купить.

ПВО Исламской Республики располагают как устаревшими, так и достаточно современными комплексами. Так, Тегеран смог купить у России ЗРС С-300ПМУ-2 и ЗРК «Тор-М1», а сам разработал новые Bavar-373, 15th Khordad, Talash, 3rd Khordad, Mersad-16. Есть и значительно более устаревшие ракетные и пушечные системы ПВО. Учитывая, что США располагают сильнейшей авиацией в мире, трудно представить, что противовоздушная оборона Ирана сможет успешно бороться с ней.



Фото: wikipedia.org

Возможности иранской авиации противостоять американской вызывают еще большее сомнение. Много лет находящаяся под санкциями страна практически лишена возможности закупать современные боевые самолеты. Поэтому ничего более грозного, чем самолеты четвертого поколения F-14A Tomcat (еще семидесятых годов) и советские МиГ-29 ранних версий. Прочие самолеты относятся к третьему поколению (французские Mirage F-1, знаменитые американские «Фантомы» F-4 и другие). При этом общее количество самолетов всех моделей и степеней готовности не превышает 360.

США располагают абсолютным количественным превосходством — по версии Military Watch, страна располагает 2940 боевыми самолетами. При этом ВВС Штатов имеют на вооружении многочисленные истребители пятого поколения — 187 штук F-22 Raptor и около 200 единиц F-35 разных версий. Авиация располагает почти тысячей истребителей F-16 и 192 единицами F-15. Стратегических бомбардировщиков у США три модели — B1 Lancer, B2 Spirit и B-52, Иран таких самолетов не имеет вовсе, как и самолетов ДРЛО, которых у США 87.