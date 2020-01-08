Принц Гарри отказался от привилегий: реакция королевы

«Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости», — поведал он, добавив, что заявление Гарри не было с кем-либо согласовано, нарушает протокол, и является «объявлением войны семье».





Ранее в резиденции британских монархов заявили, что были в курсе планов принца и его супруги, обсуждение их поступка пока проходит на ранней стадии. «Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложный вопрос», — указали в Букингемском дворце.





8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титул герцога и герцогини Сассекских. Пара заявила, что в дальнейшем планирует отказаться от финансирования из госбюджета, стать полностью финансово независимой, не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

В сентябре 2018 года сообщалось, что, по мнению знакомых, принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Наиболее вероятным местом для переезда считают Лос-Анджелес, где живут мать и голливудские знакомые Маркл.