Владимир Зеленский приедет в Гродно?









Оргкомитету поручено до 20 февраля разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия. К этой работе при необходимости будут привлекаться также руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, облисполкомов, Мингорисполкома и другие.





Как ранее сообщал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Гродно уже начал активную подготовку к форуму, чтобы провести его на высочайшем уровне. В частности, в городе пообещали привести в порядок центральные улицы.





Мероприятие традиционно проводится в различных форматах. Участие в нем принимают представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума - представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.





I Форум регионов Беларуси и Украины проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле , II Форум регионов 3-4 октября 2019 года принимал Житомир. Там впервые встретились Лукашенко и новый украинский президент Владимир Зеленский. Тогда же белорусский руководитель пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время. Дата проведения третьего Форума пока не называется.



