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Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили, протестированные в 2019 году
Источник материала: Tut.by
Европейский комитет Euro NCAP назвал модели, ставшие лучшими в своей категории по итогам испытаний в минувшем году. В общей сложности эксперты протестировали 55 новинок европейского рынка, из которых максимальные «пять звезд» были присуждены 41 автомобилю!
Звание
Среди «малых семейных автомобилей» (Small Family Car) самым безопасным признан Mercedes CLA нового поколения, по итоговой сумме всех оценок опередивший Mazda3. В классе «больших семейных автомобилей» (Large Family Car) первое место разделили
В категории «Малый кроссовер/минивэн» (Small Off-Road/MPV) первенствовал Subaru Forester, «серебро» между собой поделили Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross. Среди «больших кроссоверов» (Large Off-Road) самой безопасной названа
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Европейский комитет Euro NCAP назвал модели, ставшие лучшими в своей категории по итогам испытаний в минувшем году.
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