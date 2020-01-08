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Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили, протестированные в 2019 году

09.01.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский комитет Euro NCAP назвал модели, ставшие лучшими в своей категории по итогам испытаний в минувшем году. В общей сложности эксперты протестировали 55 новинок европейского рынка, из которых максимальные «пять звезд» были присуждены 41 автомобилю!


Звание Best in Class («Лучший в классе») присуждается автомобилю на основании суммы оценок в каждой из четырех категорий испытаний — защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей, безопасность пешеходов и эффективность работы страхующей электроники. В категории Supermini («сверхмалый автомобиль» по классификации Euro NCAP) лучшими стали сразу две модели — Audi A1 и Renault Clio, «серебро» досталось новой Ford Puma.


Среди «малых семейных автомобилей» (Small Family Car) самым безопасным признан Mercedes CLA нового поколения, по итоговой сумме всех оценок опередивший Mazda3. В классе «больших семейных автомобилей» (Large Family Car) первое место разделили Tesla Model 3 и BMW третьей серии (у электромобиля при этом лучше работают электронные ассистенты, в то время как к «трешке» меньше всего нареканий по части безопасности пешеходов), на третьем месте — Skoda Octavia.



В категории «Малый кроссовер/минивэн» (Small Off-Road/MPV) первенствовал Subaru Forester, «серебро» между собой поделили Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross. Среди «больших кроссоверов» (Large Off-Road) самой безопасной названа Tesla Model X, за которой следует Seat Tarraco, созданный на одной платформе с Skoda Kodiaq. Наконец, среди гибридо- и электромобилей (Hybrid & Electric) равных не было моделям Tesla — лучшим стал седан Model 3, кроссовер Model X выступил чуть хуже.

 
 
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Европейский комитет Euro NCAP назвал модели, ставшие лучшими в своей категории по итогам испытаний в минувшем году.
 
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