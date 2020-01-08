Наоми Кэмпбелл опубликовала свои топлесс-фото из 1990-х. Правда, пришлось кое-что подретушировать

Источник материала: Tut.by

Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в Instagram свои фотографии топлесс, сделанные еще в 1990-х годах.

Правда, чтобы соцсеть пропустила эти фото, модели пришлось «закрыть» соски цветочками.

Напомним, по правилам Instagram , запрещено выкладывать снимки, на которых изображены соски и ягодицы. Впрочем, последнее у модели скрыто за набедренной повязкой.