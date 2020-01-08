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Наоми Кэмпбелл опубликовала свои топлесс-фото из 1990-х. Правда, пришлось кое-что подретушировать
Источник материала: Tut.by
Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в Instagram свои фотографии топлесс, сделанные еще в 1990-х годах.
Правда, чтобы соцсеть пропустила эти фото, модели пришлось «закрыть» соски цветочками.
Напомним,
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Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в Instagram свои фотографии топлесс, сделанные еще в 1990-х годах.
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