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Наоми Кэмпбелл опубликовала свои топлесс-фото из 1990-х. Правда, пришлось кое-что подретушировать

09.01.2020 19:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в Instagram свои фотографии топлесс, сделанные еще в 1990-х годах.

Правда, чтобы соцсеть пропустила эти фото, модели пришлось «закрыть» соски цветочками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 8 Янв 2020 в 12:09 PST

Напомним, по правилам Instagram, запрещено выкладывать снимки, на которых изображены соски и ягодицы. Впрочем, последнее у модели скрыто за набедренной повязкой.

 
 
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Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в Instagram свои фотографии топлесс, сделанные еще в 1990-х годах.
 
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