Новинка за $2 500. Представлен первый ноутбук с гибким экраном





Фото: Lenovo





Во время выставки CES 2020 был представлен первый в мире ноутбук с гибким дисплеем. Об этом сообщается на сайте Hindustan Times.





Гаджет под названием Lenovo ThinkPad X1 Fold в разложенном виде представляет собой 13,3-дюймовый планшет с POLED-дисплеем. Его разрешение 2048х1536, а соотношение сторон более приближенное к квадрату - 4:3.





Если планшет согнуть наполовину в "форму ноутбука", то две его части работают отдельно друг от друга. Также в гаджету можно подключить специальную Bluetooth-клавиатуру Mini Fold.













Lenovo





korrespondent.net Вес Lenovo ThinkPad X1 Fold всего один килограмм, а толщина - 11,4 мм. Гаджет работает с Windows и на процессорах Intel, название которых пока не раскрывается, пишет





Гаджет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, дисковым накопителем 1 ТБ и поддержкой 5G.





Ориентировочная цена Lenovo ThinkPad X1 Fold около $2 500. В продажу ноутбук должен поступить в середине 2020 года.





Ранее сообщалось, что Samsung представит безрамочные телевизоры. Также Корреспондент писал о том, что был назван самый популярный смартфон.



