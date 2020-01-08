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Поляки задержали партию белорусских сигарет на сумму около 1,5 млн евро
Источник материала: Партизан
Польские таможенники задержали одну из самых больших партий контрабанды белорусских сигарет.
Её общая стоимость оценивается на сумму около 1,5 млн евро. Как
Из тайника вытащили более 432 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. В отношении водителя, гражданина Польши, возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину не признаёт. Его автомобиль и груз задержаны, пишет
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Польские таможенники задержали одну из самых больших партий контрабанды белорусских сигарет.
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