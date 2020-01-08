Поляки задержали партию белорусских сигарет на сумму около 1,5 млн евро

Её общая стоимость оценивается на сумму около 1,5 млн евро. Какпольские налоговики, контрабандный груз обнаружили на белорусско-польской границе. Из пункта пропуска "Козловичи" на польскую сторону приехал грузовик. Его решено было досконально проверить и с помощью сканера удалось найти контрабанду: нелегальный товар был спрятан в другом грузе.