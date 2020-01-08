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Вручение премии «Атлетика». Корреспондент СТВ о том, как проходит церемония
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Максим Недосеков или Дмитрий Дюбин, Эльвира Герман или Татьяна Холодович? А может быть, лучшей станет Карина Демидик? В эти минуты проходит торжественная церемония вручения престижной премии «Атлетика», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Новости Беларуси. Максим Недосеков или Дмитрий Дюбин, Эльвира Герман или Татьяна Холодович? А может быть, лучшей станет Карина Демидик? В эти минуты проходит...
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