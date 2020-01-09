ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Создавая культурную основу для жизни будущих поколений, мы укрепляем суверенитет страны

10.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение». Церемония состоялась во Дворце Республики. Кто попал в пятерку победителей и кому достались специальные награды, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Вся история белорусских земель от первых поселений до наших дней вместилась в четыре тома «Большого исторического атласа Беларуси». Ученые-лингвисты, картографы, архивисты работали над уникальным изданием десять лет. Атлас содержит более четырехсот карт. По ним можно проследить, какие события проходили в том или ином городе или деревне.

«Хотелось, чтобы это был не сухой, академический проект, а чтобы это было издание, которое легло на душу каждому человеку, который попытался познакомится с этой работой. Наш атлас дополняет государственные символы: герб, гимн, флаг. Это еще один национальный государственный символ нашей страны, и это не преувеличение», – рассказал директор института истории Национальной Академии наук Вячеслав Данилович.

Ансамбль «Дударики» за 50 лет объездил полмира. Были в Сингапуре, Лиссабоне, на острове Тайвань. В Европе гастролировали десятки раз, не говоря уже о Беларуси. Основатель и бессменный руководитель «Дудариков» Дмитрий Ровенский говорит, что теперь каждый участник умеет играть на пяти инструментах, а еще поет и танцует.

«Начинали в коллективе одни мальчики, 28 мальчиков было, которых даже в спорт не брали, как я говорю  – хулиганы. Эти хулиганы теперь полковники, подполковники, есть атташе по культуре, в Даугавпилсе один из наших. А с 70-го года, когда школа стала гимназией, пришло 30 девочек», – вспоминает Дмитрий Ровенский.

Отмечать людей, которые преданы своему делу, – традиция, которой уже много лет. В дни празднования Рождества премии «За духовное возрождение» всегда лично вручает президент. В этот раз наградили пять лауреатов, десять человек отметили специальными наградами. Это трудовые и творческие коллективы, а также представители церкви. Александр Лукашенко пообещал, что в стране и впредь будут поддерживать тех, кто обогащает национальное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры.

«Помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт. Создавая духовную, нравственную и культурную основы для жизни будущих поколений белорусов, мы обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны», – заявил Лукашенко.

Символично, что в этом году лауреатами премии «За духовное возрождение» стали общество ветеранов и ассоциация многодетных семей: Беларусь опирается на опыт старших поколений и уверенно смотрит в будущее. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение». В этот раз наградили пять лауреатов, десять человек отметили специальными...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 продолжений старых сериалов, которые выйдут в 2020-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика