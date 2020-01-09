Лукашенко: Создавая культурную основу для жизни будущих поколений, мы укрепляем суверенитет страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение». Церемония состоялась во Дворце Республики. Кто попал в пятерку победителей и кому достались специальные награды, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



Вся история белорусских земель от первых поселений до наших дней вместилась в четыре тома «Большого исторического атласа Беларуси». Ученые-лингвисты, картографы, архивисты работали над уникальным изданием десять лет. Атлас содержит более четырехсот карт. По ним можно проследить, какие события проходили в том или ином городе или деревне.

«Хотелось, чтобы это был не сухой, академический проект, а чтобы это было издание, которое легло на душу каждому человеку, который попытался познакомится с этой работой. Наш атлас дополняет государственные символы: герб, гимн, флаг. Это еще один национальный государственный символ нашей страны, и это не преувеличение», – рассказал директор института истории Национальной Академии наук Вячеслав Данилович.

Ансамбль «Дударики» за 50 лет объездил полмира. Были в Сингапуре, Лиссабоне, на острове Тайвань. В Европе гастролировали десятки раз, не говоря уже о Беларуси. Основатель и бессменный руководитель «Дудариков» Дмитрий Ровенский говорит, что теперь каждый участник умеет играть на пяти инструментах, а еще поет и танцует.

«Начинали в коллективе одни мальчики, 28 мальчиков было, которых даже в спорт не брали, как я говорю – хулиганы. Эти хулиганы теперь полковники, подполковники, есть атташе по культуре, в Даугавпилсе один из наших. А с 70-го года, когда школа стала гимназией, пришло 30 девочек», – вспоминает Дмитрий Ровенский.

Отмечать людей, которые преданы своему делу, – традиция, которой уже много лет. В дни празднования Рождества премии «За духовное возрождение» всегда лично вручает президент. В этот раз наградили пять лауреатов, десять человек отметили специальными наградами. Это трудовые и творческие коллективы, а также представители церкви. Александр Лукашенко пообещал, что в стране и впредь будут поддерживать тех, кто обогащает национальное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры.

«Помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт. Создавая духовную, нравственную и культурную основы для жизни будущих поколений белорусов, мы обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны», – заявил Лукашенко.

Символично, что в этом году лауреатами премии «За духовное возрождение» стали общество ветеранов и ассоциация многодетных семей: Беларусь опирается на опыт старших поколений и уверенно смотрит в будущее.