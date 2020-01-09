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В Италии дальнобойщики поспорили о политике: белорус арестован, украинец в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего украинского коллегу, пишет
Сообщается, что инцидент произошел 5 января, около 18.00, в коммуне Сордио недалеко от Милана. Водители остановились здесь на отдых накануне вечером и провели на парковке ночь. Во время обеда мужчины выпили и стали спорить на политические темы, после чего разошлись по машинам. Вечером дальнобойщики встретились снова, продолжив спор. В результате белорус бросился на коллегу, ударив его монтировкой.
Пострадавший получил серьезную травму головы и был доставлен в миланскую больницу Сан-Карло. Нападавшего задержали, идет расследование по факту покушения на убийство.
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Идет расследование по факту покушения на убийство.
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