В Италии дальнобойщики поспорили о политике: белорус арестован, украинец в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего украинского коллегу, пишет belmir.by со ссылкой на местную полицию.



На месте происшествия. Стоп-кадр из видео итальянской полиции

Сообщается, что инцидент произошел 5 января, около 18.00, в коммуне Сордио недалеко от Милана. Водители остановились здесь на отдых накануне вечером и провели на парковке ночь. Во время обеда мужчины выпили и стали спорить на политические темы, после чего разошлись по машинам. Вечером дальнобойщики встретились снова, продолжив спор. В результате белорус бросился на коллегу, ударив его монтировкой.

Пострадавший получил серьезную травму головы и был доставлен в миланскую больницу Сан-Карло. Нападавшего задержали, идет расследование по факту покушения на убийство.