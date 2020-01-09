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Иран отверг обвинения в причастности к крушению самолета в Тегеране

10.01.2020 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Иран отверг обвинения в причастности к крушению самолета в Тегеране
Фото из открытых источников

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", - заявил представитель правительства Исламской Республики Али Рабии. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Иран отверг обвинения в причастности к крушению самолета в Тегеране Два человека не сели на самолет, разбившийся под Тегераном

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Однако подчеркнул, что необходимо больше информации, чтобы говорить об этом с уверенностью. "Мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло, - сказал он. - Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование". Ранее премьер заявил, что Оттава располагает информацией из разных источников, в том числе от канадских разведслужб, согласно которой авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля - воздух".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что официальный Вашингтон планирует выяснить, по каким причинам в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". "Мы узнаем, что на самом деле случилось", - констатировал он. Также госсекретарь подчеркнул, что считает "нелепыми, странными и явно политизированными" утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Как сообщалось ранее, Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

 
 
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Иран отверг обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737, сообщает ТАСС.
 
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