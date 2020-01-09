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Самые востребованные профессии 2020 года

10.01.2020 15:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самые востребованные профессии 2020 года

Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года.

По данным социальной сети, в следующем году будет расти спрос на специальности, связанные с информационными технологиями и разработкой. Но такие профессии, как психиатр, специалист по поведенческой психотерапии тоже будут востребованы.

По данным социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn, наиболее перспективные - специалисты по искусственному интеллекту и инженеры-робототехники. Они занимают соответствующие первые и вторые места в топе профессий.

Третье место в рейтинге занимают специалисты по аналитике данных (Data Scientist), от которых требуются навыки статистического анализа данных, построения математических моделей и работы с большими массивами данных, сообщает thinktanks.by.

Полностью рейтинг LinkedIn выглядит так:

  1. Специалист по искусственному интеллекту.
  2. Инженер-робототехник.
  3. Специалист по аналитике данных (Data Scientist).
  4. Full-stack разработчик.
  5. Инженер эксплуатационной надежности (Site Reliability Engineer).
  6. Специалист по обеспечению успеха клиентов (Customer Success Specialists).
  7. Специалист по развитию продаж.
  8. Дата-инженер.
  9. Психиатр, специалист по поведенческой психотерапии.
  10. Специалист по кибербезопасности.
  11. Back-end разработчик.
  12. Директор по прибыли (CRO).
  13. Специалист по облачным технологиям.
  14. JavaScript-разработчик.
  15. Владелец продукта (Product Owner).
 
 
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Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года.
 
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