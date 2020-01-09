Самые востребованные профессии 2020 года

Источник материала: Ежедневник





Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года.

По данным социальной сети, в следующем году будет расти спрос на специальности, связанные с информационными технологиями и разработкой. Но такие профессии, как психиатр, специалист по поведенческой психотерапии тоже будут востребованы.

По данным социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn, наиболее перспективные - специалисты по искусственному интеллекту и инженеры-робототехники. Они занимают соответствующие первые и вторые места в топе профессий.

Третье место в рейтинге занимают специалисты по аналитике данных (Data Scientist), от которых требуются навыки статистического анализа данных, построения математических моделей и работы с большими массивами данных, сообщает thinktanks.by .

Полностью рейтинг LinkedIn выглядит так:

Специалист по искусственному интеллекту. Инженер-робототехник. Специалист по аналитике данных (Data Scientist). Full-stack разработчик. Инженер эксплуатационной надежности (Site Reliability Engineer). Специалист по обеспечению успеха клиентов (Customer Success Specialists). Специалист по развитию продаж. Дата-инженер. Психиатр, специалист по поведенческой психотерапии. Специалист по кибербезопасности. Back-end разработчик. Директор по прибыли (CRO). Специалист по облачным технологиям. JavaScript-разработчик. Владелец продукта (Product Owner).