|
Самые востребованные профессии 2020 года
10.01.2020 15:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года.
По данным социальной сети, в следующем году будет расти спрос на специальности, связанные с информационными технологиями и разработкой. Но такие профессии, как психиатр, специалист по поведенческой психотерапии тоже будут востребованы.
По данным социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn, наиболее перспективные - специалисты по искусственному интеллекту и инженеры-робототехники. Они занимают соответствующие первые и вторые места в топе профессий.
Третье место в рейтинге занимают специалисты по аналитике данных (Data Scientist), от которых требуются навыки статистического анализа данных, построения математических моделей и работы с большими массивами данных, сообщает
Полностью рейтинг LinkedIn выглядит так:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)