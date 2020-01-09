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Хорошие новости. Цены в магазинах Беларуси упадут – за дело взялся Нацбанк

10.01.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Время хороший новостей: Национальный банк углубился в тему карт рассрочек, которые стали привычной частью жизни огромного числа людей, передает kp.by. Вполне вероятно, это приведет к приятным последствиям – есть основания полагать, что цены в магазинах станут более щадящими.

Беларусы видят четкую разницу между кредитом и рассрочкой и, как правило, выбирают последнюю: мол, так они уберегают себя от переплат, ведь рассрочка беспроцентная. Но Нацбанк теперь видит, что это не так: мы все равно переплачиваем, даже если покупаем товары своими деньгами и не используем карты рассрочки по типу «Халвы» или «Магнита». 

Схема такая: за товар, который покупатель берет в рассрочку (в том числе и по карте рассрочки), магазин платит банку комиссию. Размер этой комиссии разный, иногда выше 30% от цены товара. Эту сумму магазин автоматически включает в цену товара. В конечном счете в невыгодном положении оказывается только покупатель.

Нацбанк изучил эту практику и направил коммерческим банкам письмо. Он настоятельно порекомендовал снизить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торгового объекта. С 8 января это вознаграждение не должно превышать 4% от стоимости товара или услуги, покупаемой в рассрочку. А это по идее снизит цены на товары и услуги. Чуть позже коммерческие банки отчитаются, насколько успешно выполнили напутствие Нацбанка; срок – до 8 февраля.

Если банковская комиссия была 30%, а сейчас упадет до 4%, то цены должны снизиться аж на 26%. В Национальном банке факт существования письма с такими рекомендациями подтвердили, уточняет kp.by, однако больше никаких комментариев не дали.

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Теги: Новости
 
 
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Время хороший новостей: Национальный банк углубился в тему карт рассрочек, которые стали привычной частью жизни огромного числа людей, передает kp.by. Вполне...
 
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