Тариф на свет, тепло и газ. Каких цифр ждать в «жировке» в январе

Источник материала: Аргументы и факты

Объем и время

В Беларуси действуют три тарифа на электроэнергию: по объему потребления и еще два — по временным периодам (двум и трем отрезкам времени).

Как изменились тарифы на электроэнергию по объему потребления: независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами сейчас действует тариф в 0,1746 рубля за 1 кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за 1 кВт•ч. С 1 января тарифы выросли до 0,1901 рубля и 0,1616 рубля соответственно.

Как изменились тарифы на электроэнергию по времени суток: тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за 1 кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за 1 кВт•ч. С 1 января тарифы выросли до 0,1131 рубля и 0,3232 рубля соответственно. То есть днем энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Тарифы на электроэнергию по трем временным периодам, которые ввели с 1 июля прошлого года, также поднялись. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 отпускают по тарифу в 0,097 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,0890 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,2909 рубля (ранее — 0,2671 рубля), в остальное время суток — 0,1131 рубля (ранее — 0,1039 рубля).

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Горячо!

Как изменились тарифы на отопление с мощностью оборудования больше 5 кВт: стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составляет 0,1109 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,1019 рубля), в остальное время суток — 0,2059 рубля (ранее — 0,1892 рубля).

Полная цена

Изменились и полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырос до 0,2090 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,1921 рубля).

Полные тарифы на электроэнергию по времени суток изменились следующим образом: тариф по двум временным периодам с 22.00 до 17.00 составлял 0,1345 рубля за 1 кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3842 рубля за 1 кВт•ч. Теперь тарифы выросли до 0,1463 рубля и 0,4180 рубля соответственно.

Электроэнергию по трем временным периодам с 23.00 до 6.00 отпускают по тарифу в 0,1254 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,1153 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3762 рубля (ранее — 0,3458 рубля), остальное время суток — 0,1463 рубля (ранее — 0,1345 рубля).

Природный

Выросли тарифы и на природный и сжиженный газ.

Тарифы на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составляют в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 рубля за кубометр (ранее — 0,1143 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1271 рубля (0,119 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составляет 0,4213 рубля за кубометр газа независимо от сезона (ранее — 0,4114 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф составляет 3,37 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 3,29 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составляет 9,69 рубля с одного проживающего (ранее — 9,46 рубля). В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ стоит 5,48 рубля для одного проживающего в месяц (ранее — 5,35 рубля).

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В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5320 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (ранее — 0,4874 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,5936 рубля (ранее — 0,5320 рубля). В летний период установлены следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,1995 рубля (ранее — 0,1827 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,2226 рубля (ранее — 0,1995 рубля).

Сжиженный

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 1,9563 рубля (ранее — 1,7993 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 2,1628 рубля (ранее — 1,9497 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить 1,1409 рубля (ранее — 1,0970 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф на сжиженный газ составляет 3,42 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 3,29 рубля). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения газ стоит 9,7 рубля (ранее — 9,32 рубля). При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,56 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 4,39 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 6,3021 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (ранее — 5,7713 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,0314 рубля (ранее — 6,3021 рубля).

В баллонах

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составляет 0,81 рубля (ранее — 0,7788 рубля). Такой баллон стоит 17 рублей (ранее — 16,35 рубля). При полном тарифе (2,1304 рубля за килограмм) такой баллон стоит 44,7 рубля (ранее – 37,35 рубля).