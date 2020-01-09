ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тариф на свет, тепло и газ. Каких цифр ждать в «жировке» в январе

10.01.2020 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Тариф на свет, тепло и газ. Каких цифр ждать в «жировке» в январе
Фото из открытых источников

Объем и время

В Беларуси действуют три тарифа на электроэнергию: по объему потребления и еще два — по временным периодам (двум и трем отрезкам времени).

Как изменились тарифы на электроэнергию по объему потребления: независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами сейчас действует тариф в 0,1746 рубля за 1  кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за 1 кВт•ч. С 1 января тарифы выросли до 0,1901 рубля и 0,1616 рубля соответственно.

Как изменились тарифы на электроэнергию по времени суток: тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за 1 кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за 1 кВт•ч. С 1 января тарифы выросли до 0,1131 рубля и 0,3232 рубля соответственно. То есть днем энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Тарифы на электроэнергию по трем временным периодам, которые ввели с 1 июля прошлого года, также поднялись. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 отпускают по тарифу в 0,097 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,0890 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,2909 рубля (ранее — 0,2671 рубля), в остальное время суток — 0,1131 рубля (ранее — 0,1039 рубля).

Тариф на свет, тепло и газ. Каких цифр ждать в «жировке» в январе
Тарифы на ЖКУ в Беларуси в 2020 году продолжат расти
Подробнее

Горячо!

Как изменились тарифы на отопление с мощностью оборудования больше 5 кВт: стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составляет 0,1109 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,1019 рубля), в остальное время суток — 0,2059 рубля (ранее — 0,1892 рубля).

Полная цена

Изменились и полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырос до 0,2090 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,1921 рубля).

Полные тарифы на электроэнергию по времени суток изменились следующим образом: тариф по двум временным периодам с 22.00 до 17.00 составлял 0,1345 рубля за 1 кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3842 рубля за 1 кВт•ч. Теперь тарифы выросли до 0,1463 рубля и 0,4180 рубля соответственно.

Электроэнергию по трем временным периодам  с 23.00 до 6.00 отпускают по тарифу в 0,1254 рубля за 1 кВт•ч (ранее — 0,1153 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3762 рубля (ранее — 0,3458 рубля), остальное время суток — 0,1463 рубля (ранее — 0,1345 рубля).

Природный

Выросли тарифы и на природный и сжиженный газ.

Тарифы на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составляют в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 рубля за кубометр (ранее — 0,1143 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1271 рубля (0,119 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составляет 0,4213 рубля за кубометр газа независимо от сезона (ранее — 0,4114 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф составляет 3,37 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 3,29 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составляет 9,69 рубля с одного проживающего (ранее — 9,46 рубля). В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ стоит 5,48 рубля для одного проживающего в месяц (ранее — 5,35 рубля).

Тариф на свет, тепло и газ. Каких цифр ждать в «жировке» в январе
«Прозрачные» цены. Как будут формироваться тарифы на ЖКУ в 2020 году
Подробнее

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5320 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (ранее — 0,4874 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,5936 рубля (ранее — 0,5320 рубля). В летний период установлены следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,1995 рубля (ранее — 0,1827 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,2226 рубля (ранее — 0,1995 рубля).

Сжиженный

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 1,9563 рубля (ранее — 1,7993 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 2,1628 рубля (ранее — 1,9497 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить 1,1409 рубля (ранее — 1,0970 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф на сжиженный газ составляет 3,42 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 3,29 рубля). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения газ стоит 9,7 рубля (ранее — 9,32 рубля). При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,56 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 4,39 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 6,3021 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (ранее — 5,7713 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,0314 рубля (ранее — 6,3021 рубля).

В баллонах

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составляет 0,81 рубля (ранее — 0,7788 рубля). Такой баллон стоит 17 рублей (ранее — 16,35 рубля). При полном тарифе (2,1304 рубля за килограмм) такой баллон стоит 44,7 рубля (ранее – 37,35 рубля).

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно с 1 января повышаются тарифы на ЖКУ. С 1 января у нас выросли тарифы на газ и электроэнергию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые востребованные профессии 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика