Астрогороскоп-2020. Что готовит год для каждого знака зодиака?

Источник материала: Аргументы и факты

Астрологи считают, что гороскопы определяют основные тренды года для каждого зодиакального представителя. Прогноз событий «строится» по циклам и закономерностям взаимодействия небесных тел.



Татьяна КАЛИНИНА. Фото: АиФ

О том, какие перспективы открывает 2020 год для нас, а также чему уделить повышенное внимание, рассказала руководитель школы астрологии «Ашвини», астролог, блогер Татьяна КАЛИНИНА.

- Каким будет год? Какие события окажут наиболее мощное влияние на зодиакальный цикл?

- В день весеннего равноденствия с восходом Солнца в знаке зодиака Овен начнется астрологический, или природный, Новый Год – событие, открывающее новый годичный или зодиакальный цикл. В этом году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Дата нередко смещается, так как разница между континентами может достигать несколько часовых поясов. Важно отметить знаковое астрономическое событие, влияющее на все сферы жизни. Предстоит соединение двух могущественных планет в гороскопе - Юпитера и Сатурна. Подобная комбинация небесных тел предвещает изменения в мировой судьбе на предстоящие 18-20 лет с закладкой новых тенденций, например, смены социальных ориентиров, правящей элиты. Сатурн – планета самоограничений, дисциплины, практичности. Сатурн окажет особенно сильное влияние в этом году. Юпитер – планета, ассоциирующаяся с верой, оптимистичностью. В 2020 году Юпитер особенно уязвим. Важно отметить, что 2020 год благоволит практичным, запасливым, без лишних эмоций людям. Постарайтесь логично выстраивать стратегию своей жизни. И наоборот, если человек будет полагаться на своё эмоциональное состояние, руководствуясь принципом «жить здесь и сейчас», не задумываясь о будущем, то высока вероятность столкнуться с препятствиями и разочарованиями. Мир сильно изменится в предстоящее двадцатилетие. Например, многие признаки указывают на то, что в 2024 году России и Беларуси предстоит борьба, в некоторым смысле «война». Не думаю, что настоящая, скорее экономическая, информационная или иного рода. Но такими хорошими, как ранее, отношения наших стран уже не будут.

ОВЕН

Год трансформации карьеры и социального статуса. Вы стремитесь к повышению, но взлет может вызвать сложности, так как новые обязанности повлекут выход из зоны комфорта, усталость и другие последствия. Овны озаботятся своим финансовым положением, порой слишком переоценивая его по важности. В середине года, на протяжении четырех месяцев, стоит проявлять осторожность в рискованных ситуациях, лучше поберегите здоровье.

ТЕЛЕЦ

В 2020 году Тельцы озабочены поиском своей индивидуальности, отличающей их от других людей на земле. Планеты покровительствуют вам в развитии личного бренда, в самопознании, позволят отстраниться от настояний и мнений, предъявляемых обществом. В материальной сфере возможны сложности: будьте осторожны в вопросах вложений, одалживания денег, проявляйте аккуратность в финансовых операциях.

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БЛИЗНЕЦЫ

Год пройдет под знаком смены работы либо рабочих обязанностей. Такая ситуация может произойти даже, если вы ее не ожидаете. Так что будьте бдительными и вовремя реагируйте на изменения, происходящие в компании или в рамках вашей должности. Год благоприятен для путешествий. Самое время уделить пристальное внимание своему здоровью, например, провести ряд профилактических мероприятий.

РАК

В 2020 году максимальное внимание Раков сосредоточится на теме личных отношений, внеся в вашу жизнь перемены. Незамужние, неженатые Раки могут «закрутить» серьезный роман, а состоящих в браке - ожидает новый этап в семейных отношениях. В работе возможны интересные поездки, повышение статуса, но для этого потребуются ваша повышенная вовлеченность, приложение усилий и энергии. Также повезет в финансовой сфере.

ЛЕВ

Год потребует от Львов максимальной осторожности: вовремя гасите конфликты, не обостряйте накалившуюся ситуацию, в отношениях проявляйте разумность и сдержанность. Если вам предстоит судебное дело, то скорее всего исход будет удачным. Представителю знака сопутствует удача в сфере работы. Год благоприятен для карьерных достижений, укрепления статуса, общественного уважения.

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ДЕВА

В наступившем году гороскоп представителей знака благоприятствует рождению детей. Если же в силу различных причин и обстоятельств человек не может реализоваться в родительстве, то скорее всего Девы увлекутся созданием и развитием творческих проектов или получением нового образования, что станет для них яркими событиями в 2020 году.

ВЕСЫ

В течение этого года у большинства Весов будут происходить непредвиденные и внезапные перипетии, которые внесут кардинальные изменения в их жизнь. При этом события могут быть как негативного, так и позитивного характера. У представителей знака возникнет желание решать вопросы с недвижимостью, во взаимоотношениях с матерью или сменой страны проживания.

СКОРПИОН

Год обещает быть спокойным. Многие проблемы разрешатся удачно. Ваши амбиции направлены на сферу взаимоотношений, в которой важно не передавить, так как завышенные ожидания могут привести к сопротивлению партнера. Период прекрасен для предпринимательской деятельности, работы над собой, своим телом, занятий спортом. В целом Скорпионам захочется перемен в жизни.

СТРЕЛЕЦ

В 2020 году стоит проработать финансовую сторону жизни, активы. Будут происходить изменения в родительской семье: у матери, отца, братьев, сестёр. Предстоят перемены в сфере недвижимости, возможны удачные приобретения собственности либо проведение ремонта. У многих Стрельцов излишне переоценена и раздута сфера конфликтов, они будут вступать в ссоры больше обычного.

КОЗЕРОГ

Козероги на 100% «вписываются» в энергетику года: они практичны, продуманны, имеют свою стратегию. Год успешен для подавляющего числа Козерогов. Стоит отметить, что представители знака смогут насладиться сполна весельем, развлечениями. Многие Козероги станут родителями. Обратите внимание на необходимость поддержать своё здоровье: проведите профилактические мероприятия, подлечитесь.

ВОДОЛЕЙ

В 2020 году у многих Водолеев в сфере карьеры будет не очень активна позиция, не стоит рассчитывать на взлёты и достижения. Зачастую вашими спутниками станут постоянные уединения, поездки, отстранённость от зоны комфорта, близких людей. Склонность к погружению в себя, внутреннему осмыслению, проработке личности — всё это нужно для того, чтобы обрести новые источники счастья.

РЫБЫ

В 2020 году Рыбам предстоит многое поменять и обрести уверенность в своих силах, понять, что именно благодаря своим собственным усилиям они могут сделать многое. Ваша склонность плыть по течению преобразуется в активную позицию в этом году. Год хорош для крупных удач в финансовых вопросах и в смысле наград: Рыбам гораздо легче добиться успеха, чем другим знакам Зодиака.