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Назначен новый директор Пинского аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещёва
11.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Родился в г. Пинске в 1971 году. Образование высшее. В 1993 г. окончил Брестский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина по специальности «физика и математика». Занимаемая должность до назначения – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Женат, воспитывает троих детей.
По информации
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