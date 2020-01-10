Назначен новый директор Пинского аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещёва

Источник материала: Полесская правда



С 4 января 2020 года на должность директора учреждения образования «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева» назначен КОЛБ Игорь Михайлович.

Родился в г. Пинске в 1971 году. Образование высшее. В 1993 г. окончил Брестский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина по специальности «физика и математика». Занимаемая должность до назначения – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Женат, воспитывает троих детей.