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Назначен новый директор Пинского аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещёва

11.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен новый директор Пинского аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещёва
С 4 января 2020 года на должность директора учреждения образования «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева» назначен КОЛБ Игорь Михайлович.

Родился в г. Пинске в 1971 году. Образование высшее. В 1993 г. окончил Брестский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина по специальности «физика и математика». Занимаемая должность до назначения – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Женат, воспитывает троих детей.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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> С 4 января 2020 года на должность директора учреждения образования «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева» назначен КОЛБ Игорь...
 
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