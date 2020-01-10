Причины возгораний зимой и как их избежать

Источник материала: Газета Авангард





Эксплуатация печного отопления.

С холодами нагрузка на отопительные приборы увеличивается. Жителям частного жилого сектора приходится топить печи 5-6 месяцев в году.

Курение.

Человек, как правило, стремится в теплое уютное помещение, нет желания выходить покурить на улицу, как летом.

Неисправность электрооборудования и проводки.

Темнеет рано, больше времени люди проводят дома, а значит, нагрузка на электроприборы увеличивается.

Неправильная эксплуатация бань и саун.

По статистике, на первом месте находятся возгорания, связанные с дымоходами, и чаще всего на тех участках, где дымоход проходит через кровельные перекрытия. Монтаж дымохода часто производится собственными силами из обрезков труб. Нередко его вертикальность пытаются обеспечить с помощью обкладывания деревянными досками или заливанием монтажной пеной, что при нагревании трубопровода приводит к возгоранию. Без света в бане и сауне также находиться проблематично, поэтому избежать прокладывания в них электропроводки нельзя. Однако не каждый хозяин бани догадывается размещать все части проводки во влаго- и термозащитные короба, чтобы предотвратить перегрев изоляции и возможные электротравмы. Ну а любители жара в саунах и банях предпочитают температуру в 130-140 градусов, забывая, что у потолка она будет достигать все 200 градусов, что ведет к самовозгоранию.

Для исключения пожаров из-за эксплуатации печи не допускается:



☑ топить печи, имеющие трещины и неисправные дверцы (через них пламя может вырваться наружу);

☑ перекаливать их (во избежание перекала печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, за два часа до отхода ко сну топку следует прекратить);

☑ растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями и т.п. – при их использовании происходит вспышка паров с сопровождением хлопка и выброса пламени через топочное отверстие наружу, что может привести к сильным ожогам, не говоря о вероятности возникновения пожара), бросать в них взрывоопасные и искрообразующие предметы;

☑ использовать для топки дрова, длина которых превышает ее размеры;

☑ разрешать растапливать печь малолетним детям (у них нет определенных навыков в обращении с открытым огнем);

☑ оставлять топящееся печное оборудование без надзора или поручать присматривать за ним малолетним детям;

☑ производить топку с открытыми дверцами (горящий уголек, выпавший на пол, может привести к пожару);

☑ сушить на печах и складывать возле их стен одежду или другие легковоспламеняющиеся и горючие предметы;

При топке печи необходимо помнить еще об одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при большей концентрации газа в течение нескольких минут. Поэтому здесь необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.

Подготовила Елена БЕЛКО