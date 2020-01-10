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О чём говорили на тайных переговорах США и Ирана после убийства Сулеймани

11.01.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, что США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом "Лента.ру" сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что страны обменивались информацией через швейцарских послов в Иране. Американские чиновники рассказали, что переговоры были взвешенными, в отличие от официальных заявлений. Также источники добавили, что первое послание было отправлено США через несколько часов после устранения Сулеймани.

Администрация президента США Дональда Трампа попросила ИРИ воздержаться от эскалации конфликта, иранцы воспользовались теми же каналами в посольстве Швейцарии в республике, чтобы ответить Белому Дому. Сообщения поступали через факс, об этом знали всего несколько человек, пишет ru.oxu.az



Ранее стало известно, что США покушались на одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдула Резу Шахлаи, однако операция прошла неудачно. Соединенные Штаты провели в день атаки на Сулеймани аналогичную операцию в Йемене, но не стали объявлять о попытке устранения еще одного командира КСИР.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название "Мученик Сулеймани". В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.
 
 
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Стало известно, что США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
 
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