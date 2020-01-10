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В Минске открылся второй фирменный магазин Huawei. Покупателям обещают скидки

11.01.2020 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском торговом центре «Корона-сити» открылся второй в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Первым покупателям в честь этого события предложили скидки. Мы побывали на открытии брендшопа и рассказываем, что там происходило.


Магазин обшей площадью в 100 квадратных метров ранее работал в тестовом режиме, а сегодня произошло его официальное открытие. В нем, заверяет производитель, представлены все официально продающиеся в Беларуси гаджеты от Huawei — начиная от смартфонов с портативными зарядками и чехлами и заканчивая Bluetooth-колонками, мышками и другими аксессуарами.






Первым покупателям, пришедшим к открытию, в Huawei обещают скидки и подарки. Например — смартфон Y5 Prime со скидкой в 99% при покупке более технически совершенного (но и более дорогого) Nova 5T. Впрочем, такая же акция до недавнего времени действовала и у других официальных продавцов — например, мобильных операторов.

В разговоре с журналистом 42.TUT.BY один из топ-менеджеров Huawei в Беларуси подтвердил, что в глобальных планах у компании — развитие платформы Huawei Mobile Services. Это — собственная альтернатива сервисам Google, которых лишились новые смартфоны компании из-за американских санкций.


Кроме того, производитель планирует привлекать разработчиков (в том числе местных в разных странах) для размещения их программ в App Gallery, магазине приложений Huawei. Впрочем, на данный момент полностью отказываться от продуктов Google в компании не намерены. Новые смартфоны Huawei, при наличии такой возможности, пока будут продолжать базироваться на Android.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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Магазин обшей площадью в 100 квадратных метров ранее работал в тестовом режиме, а сейчас произошло его официальное открытие.
 
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