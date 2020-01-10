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Кино, выставки..Куда пойти на выходные в Несвиже

11.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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КИНО

Кинотеатр “Салют”, г. Несвиж

11 ЯНВАРЯСУББОТА

15.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
17.20 — КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ. 2D. (6+) цена билета – 5р.50к.
19.00 — ХОЛОП. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
21.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.

12 ЯНВАРЯ—ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 —КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ. 2D. (6+) цена билета – 5р.50к.
15.40 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
18.00 — ХОЛОП. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
20.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.

ВЫСТАВКА

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»
 представляет выставку работ Анатолия Люцко
«С любовью к пейзажу»
в информационно-кассовом центре (возле костела Божьего тела).

Время работы: с 8:30 до 17:30
Вход свободный


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КИНО Кинотеатр “Салют”, г. Несвиж 11 ЯНВАРЯ—СУББОТА 15.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.17.20 — КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И
 
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