Кино, выставки..Куда пойти на выходные в Несвиже

КИНО
Кинотеатр “Салют”, г. Несвиж
11 ЯНВАРЯ—СУББОТА
15.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
17.20 — КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ. 2D. (6+) цена билета – 5р.50к.
19.00 — ХОЛОП. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
21.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
12 ЯНВАРЯ—ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 —КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ. 2D. (6+) цена билета – 5р.50к.
15.40 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
18.00 — ХОЛОП. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
20.00 — ВТОРЖЕНИЕ. 2D. (12+) цена билета — 5р.50к.
ВЫСТАВКА
Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»
представляет выставку работ Анатолия Люцко
«С любовью к пейзажу»
в информационно-кассовом центре (возле костела Божьего тела).
Время работы: с 8:30 до 17:30
Вход свободный