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В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание
11.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня ночью в городе Берёза опрокинулся автомобиль БМВ. Водитель с места ДТП убежал, сообщают очевидцы.
Автомобиль довольно долго лежал в кювете.
А потом этот БМВ загорелся, может быть бензин протёк.
Информация уточняется.
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