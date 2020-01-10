ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание

11.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня ночью в городе Берёза опрокинулся автомобиль БМВ. Водитель с места ДТП убежал, сообщают очевидцы.

В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание

Автомобиль довольно долго лежал в кювете.

В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание
 В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание

А потом этот БМВ загорелся, может быть бензин протёк.

В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание
 В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание

В Берёзе автомобиль БМВ перевернулся, водитель сбежал. А потом было возгорание

Информация уточняется.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня ночью в городе Берёза опрокинулся автомобиль БМВ. Водитель с места ДТП убежал, сообщают очевидцы. Автомобиль довольно долго лежал в кювете. А потом этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это лицемерие». Пиар-менеджер ресторана «Лебяжий» ответила тем, кто критикует ее в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика