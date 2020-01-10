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«Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?»

11.01.2020 13:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?»
АиФ

«Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?» «Как человек устроен: если государство меня грабит, то и мне надо схитрить»
У меня такая ситуация: имею две машины. Обе весят 1500 килограммов, налог одинаковый. Водительские права в нашей семье есть только у меня, я езжу то на одной машине, то на другой. Одновременно не могу ездить на двух. У сына прав нет, он живёт отдельно. Дочь имеет свою машину и тоже живёт отдельно.

Почему я должен платить сразу за две машины? Я пенсионер, живу вместе с женой, она тоже на пенсии. Как было раньше прекрасно: заплатил налог, квитанцию - в карман и показываешь по требованию…

В. Спичаков

 
 
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АиФ «Как человек устроен: если государство меня грабит, то и мне надо схитрить» У меня такая ситуация:...
 
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