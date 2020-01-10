Почему я должен платить сразу за две машины? Я пенсионер, живу вместе с женой, она тоже на пенсии. Как было раньше прекрасно: заплатил налог, квитанцию - в карман и показываешь по требованию…
В. Спичаков
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«Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?»
11.01.2020 13:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Почему я должен платить сразу за две машины? Я пенсионер, живу вместе с женой, она тоже на пенсии. Как было раньше прекрасно: заплатил налог, квитанцию - в карман и показываешь по требованию…
В. Спичаков
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