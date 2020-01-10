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На 30 сил меньше: модернизированный Opel Insignia GSi получил новый двигатель

11.01.2020 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Без малого месяц назад компания Opel анонсировала обновленное семейство Insignia, но о модернизированной топовой версии с приставкой GSi подробности стали известны только сейчас — во время премьерного показа на открывшемся автошоу в Брюсселе.


Как и в случае с базовыми модификациями, рестайлинг лифтбека и универсала Insignia GSi получился скромным — изменения во внешнем облике сводятся к деталям. Появились активные заслонки решетки радиатора и новые адаптивные пиксельные фары (по 84 светодиодных элемента в каждой вместо прежних 16), а от обычных Insignia версия GSi по-прежнему отличается более агрессивными на вид бамперами, спортивными креслами, рулем с усеченным ободом и декором.


Главная же обновка у Insignia GSi скрывается под капотом. Это новый двухлитровый турбодвигатель, развивающий 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента — на 30 л.с. и 50 Нм меньше, чем прежде. Автоматическая коробка передач также новая — 9-ступенчатая вместо 8-скоростной у дореформенной версии. Улучшена тормозная система, а полный привод с индивидуальными муфтами подключения задних колес остался прежним.



Новый силовой агрегат позволил снизить паспортный расход Insignia GSi на 0,2−0,3 л — до 8,3−8,5 л на 100 км по методике WLTP. Версию же с 210-сильным битурбодизелем 2.0 из гаммы «разогретой» Insignia убрали.


«Гражданские» версии Insignia также были представлены в Брюсселе — на презентации в Opel раскрыли информацию о моторной гамме обновленных машин, на которые теперь устанавливаются трех- и четырехцилиндровые двигатели нового семейства.


В частности, это знакомые по модернизированной Astra бензиновая и дизельная «тройки» — объемом 1,4 л (145 л.с. и 236 Нм) и 1,5 л (122 л.с. и 300 Нм) соответственно. Двухлитровая бензиновая турбо-«четверка» — с отдачей 230 л.с./350 Нм и функцией отключения половины цилиндров. Позже в гамме появится и двухлитровый турбодизель, характеристики которого пока не раскрываются. Стандартной для трехцилиндровых машин является 6-ступенчатая «механика» (опция — 8-ступенчатый «автомат»), в то время как двухлитровые Insignia по умолчанию идут с 9-ступенчатым «автоматом».

 
 
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На только что открывшемся автосалоне в Брюсселе прошла премьера обновленного семейства Opel Insignia, включая и топовый вариант GSi, сменивший прежний силовой агрегат на...
 
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