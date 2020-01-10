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На 30 сил меньше: модернизированный Opel Insignia GSi получил новый двигатель
Источник материала: Tut.by
Без малого месяц назад компания Opel анонсировала
Как и в случае с базовыми модификациями, рестайлинг лифтбека и универсала Insignia GSi получился скромным — изменения во внешнем облике сводятся к деталям. Появились активные заслонки решетки радиатора и новые адаптивные пиксельные фары (по 84 светодиодных элемента в каждой вместо прежних 16), а от обычных Insignia версия GSi по-прежнему отличается более агрессивными на вид бамперами, спортивными креслами, рулем с усеченным ободом и декором.
Главная же обновка у Insignia GSi скрывается под капотом. Это новый двухлитровый турбодвигатель, развивающий 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента — на 30 л.с. и 50 Нм меньше, чем прежде. Автоматическая коробка передач также новая — 9-ступенчатая вместо 8-скоростной у дореформенной версии. Улучшена тормозная система, а полный привод с индивидуальными муфтами подключения задних колес остался прежним.
Новый силовой агрегат позволил снизить паспортный расход Insignia GSi на 0,2−0,3 л — до 8,3−8,5 л на 100 км по методике WLTP. Версию же с 210-сильным битурбодизелем 2.0 из гаммы «разогретой» Insignia убрали.
«Гражданские» версии Insignia также были представлены в Брюсселе — на презентации в Opel раскрыли информацию о моторной гамме обновленных машин, на которые теперь устанавливаются трех- и четырехцилиндровые двигатели нового семейства.
В частности, это знакомые по
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