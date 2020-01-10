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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку

11.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку

Цена бензина

АИ-92-К5-Евро составит Br1,66

АИ-95-К5-Евро - Br1,76

АИ-98-К5-Евро - Br1,98

ДТ - Br1,76

Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку

Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.

 
 
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  Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". Цена...
 
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