Байнет собрал уже 17 тысяч рублей на штрафы за митинги против интеграции

"Еврорадио" . Инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, объявила о начале нового сбора средств 9 января. Только в этот день суды оштрафовали активистов на общую сумму около 30 тысяч рублей, передает





Организаторы сбора средств считают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей, и призывают "всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток".









Реквизиты, по которым можно перечислить деньги для BY_Help:





— paypal: alaksiej.lavoncyk@tol.org;





— наличными в Минске или в Евросоюзе (для контакта пишите в личные организаторам);





— на счёт в Польше, Британии и Чехии (для получения счёта также пишите в личные).





Контакт с организаторами:





— через личные сообщения группы BY_Help;





— через е-майл: alaksiej.lavoncyk@tol.org;





— па телефону +375 44 5100511.





В 2017 и 2018 годах инициатива помогала собрать деньги на выплату штрафов за марши тунеядцев и празднование 100-летия провозглашения БНР, а также на поддержку участников "дела БЕЛТА".