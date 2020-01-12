ГАИ усиливает контроль возле школ

Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 января, когда после зимних каникул возобновляются занятия, Госавтоинспекция усиливает контроль за безопасностью на дорогах вблизи учреждений образования.

В утреннее время, до начала занятий, инспекторы ДПС будут нести службу в окрестностях школ и гимназий, которые расположены в непосредственной близости от проезжей части. Особое внимание уделят правилам проезда пешеходных переходов, а также перевозке юных пассажиров с использованием детских удерживающих устройств.

Водителей просят быть предельно осторожными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, где возможно нахождение детей. Поскольку утром еще темно, родителям рекомендуем обозначать ребят световозвращающими элементами и каждый раз перед выходом на улицу напоминать своим чадам правила безопасного поведения на дороге.



