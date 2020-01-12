Источник материала: Новости Волковыска

Литва намерена подготовиться к возможным авариям на БелАЭС и получит от ЕС деньги на разработку проекта. В октябре 2019 года в Литве уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на белорусской АЭС с имитацией эвакуации жителей.

Появление атомной электростанции рядом с белорусско-литовской границей негативно воспринимают в Литве. Представители прибалтийской страны заявляют, что Минск не будет придерживаться международных норм безопасности, что может привести к авариям.

Весь комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на БелАЭС может потребовать сотен миллионов евро и даже больше. В Департаменте пожарной охраны и спасения при МВД Литвы сейчас изучают рынок и готовятся к объявлению тендеров.

На защиту населения республики планируется выделить дополнительное финансирование. Проект по обеспечению безопасности может стоит около 600 млн евро, однако начальник управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда ожидает увеличения сметы до миллиарда евро.

Что именно входит в комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии, Эдгарас Геда не сообщил.

На исследование вопроса и подготовку проекта Литва потратит 344 тыс. евро, причем большая часть этих средств передана Евросоюзом. Окончательно сумму уточнят до конца июля 2020-го.

В рамках подготовки к возможной аварии на БелАЭС Литва в октябре прошлого года уже проводила масштабные учения, на которых отрабатывались действия после аварии в Вильнюсе и других районах. Аналогичные учения проводило и белорусское МЧС в Островце.

Напомним, что БелАЭС строится близ города Островец с 2009 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется в январе 2020 года.