Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 14 января 2020 года празднуем Старый Новый год, Васильев день, а также Обрезание Господне. Сегодня 14-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 352 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 14 января

День трубопроводных войск России;

День народного целителя;

День белоснежных птиц;

Старый Новый год;

Святки (9 день).

▶ Какой праздник 14 января по церковному календарю и можно ли работать

14 января – Васильев день. Этот православный праздник отмечается в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. В четвертом веке он был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

В этот день верующие православные отмечают великий недвунадесятый праздник – Обрезание Господне. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах.

Обряд обрезания – прообраз таинства крещения – состоялся на восьмой день после Рождества Христова. Именно после обряда Богомладенца и нарекли Иисусом (Спасителем).

Обрезание Христос принял, дабы показать людям пример неукоснительного исполнения заповедей Божьих: обрезание проводят всем иудейским младенцам. Также этот обряд призван был доказать, что Христос был человеком, а не являлся (как учили некоторые еретики) носителем призрачной плоти.

А еще 14 января в православной церкви (у католиков и представителей англиканской и пресвитерианской церквей на день раньше) отмечается День святого Мунго. Того самого, в честь которого в мире Гарри Поттера названа больница магических болезней и недугов имени Св. Мунго (Святой Мунго – прототип Мунго Бонама).

Поста нет.

▶ 14 января: что можно делать, а что нельзя

Главными блюдами – в честь праздника святого Василия – в этот день считается яства из свинины. Они – символ богатства. Блюда из кролика символизируют успех, а из курицы – свободу. Правда, рыбу и птицу суеверные люди в этот день стараются не есть – а то, мол, из дому счастье "уплывет" или же "улетит".

В этот день дома обязательно должен был быть денежный запас. Кроме того, 14 января не одалживали, чтобы свой достаток не "раздать".

Также 14 января дети рассыпали зерна по полу, этот обряд назывался "засевание зерен", взрослая женщина должна была собрать эти зерна и хранить их до посева.

По народным поверьям, 14 января нельзя:

ругаться и злословить, думать о плохом, поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь (пусть даже речь идет о старом Новом годе);

нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год;

считается, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Эмилия;

Василий, Богдан, Вячеслав, Григорий

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 14 января

Есть такие приметы 14 января на погоду:

если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод;

туман – к урожаю;

много пушистого инея на деревьях – год будет богат на мед;

метель – большой урожай орехов.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 14 января

1794 – Элизабет Хог Беннетт стала первой американской женщиной, которой было успешно сделано кесарево сечение;

1914 – Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей;

1966 – катастрофа прототипа Ту-134, погибли восемь человек;

1969 – в космос отправился советский космический корабль "Союз-4", а на следующий день – "Союз-5";

1969 – в результате пожара на борту авианосца ВМС США "Энтерпрайз" в районе Гавайских островов погибли 27 человек, уничтожено 15 самолетов;

1980 – основана военно–патриотическая рок-группа Любэ;

2004 – государственным флагом Грузии стал древний бело-красный флаг с одним большим и четырьмя малыми крестами, вернувшийся в официальный обиход после 500-летнего перерыва;

2005 – космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан (спутник Сатурна);

2010 – часы конца света переведены на одну минуту назад.

▶ Кто из знаменитостей родился 14 января

Люди, родившиеся 14 января, по поверью, станут богачами. Талисманом им лучше выбрать яшму.

В этот день родились такие знаменитости:

83 до н. э. – римский политик и военачальник Марк Антоний.

1883 – Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci;

1893 – Констанция Буйло, белорусская поэтесса (автор пьес "Кветка-папарать" (1914), "Сегодняшние и прошлые" (1914));

1894 – Василий Немчинов, статистик, один из основоположников экономико-математического направления советской экономической науки;

1948 – Валерий Харламов, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира;

1967 – Эмили Уотсон, английская актриса театра и кино ("Эквилибриум", "Анна Каренина", сериал "Чернобыль");

1969 – Дэйв Грол, американский рок-музыкант, основатель группы Foo Fighters;

1973 – Джанкарло Физикелла, итальянский автогонщик, участник чемпионата "Формула-1".

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