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Власти запретят пластиковую посуду в общепите и ограничат продажу пива в такой таре
Источник материала: Tut.by
Власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки. С 2021 года в Беларуси
Запрет пластиковой посуды в общепите и ограничение по продаже пива в такой посуде
В постановлении Совмина прописано, как власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки и замещать ее на экологически
Из других планов — поэтапное снижение максимальной вместимости полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно. Соответствующие изменения должны подготовить в 2021 году.
Удар по импорту пластика и выпуск биоразлагаемой упаковки
Минсельхозпрод, "Беллесбумпром", облисполкомы и Минский горисполком займутся в 2021–2023 годах вопросом производства сырья для выпуска биоразлагаемой упаковки. Для производства такой упаковки намерены найти инвестора.
Власти также намерены подготовить предложения по ограничению ввоза в Беларусь различных видов пластиковой упаковки. Для этого намерены озадачиться вопросами таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования. Эти предложения хотят представить на одном из заседаний Коллегии (или Совета) Евразийской экономической комиссии.
Депозитная система и стимулирование рублем за использование экологичной упаковки
За нынешний и 2021 годы власти намерены внедрить депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки.
Чиновники хотят также заняться «экономическим стимулированием снижения использования полимерной упаковки». Как конкретно намерены стимулировать рублем, не сообщается.
Ближайшие три года в Беларуси также намерены заняться:
Президент — про соседние страны: «Люди задыхаются от количества свалок»
Вопрос обращения с отходами товаров и упаковки находится на особом контроле у президента,
Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия, заметил глава государства. «Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора», — обратил внимание президент. Он попросил доложить, как в разработанном проекте указа реализованы поручения по наведению порядка в этой сфере на основе лучших мировых практик и достижений.
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Власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки.
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