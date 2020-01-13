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Власти запретят пластиковую посуду в общепите и ограничат продажу пива в такой таре

14.01.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки. С 2021 года в Беларуси планируют о граничить использование пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Чиновники также намерены поэтапно ограничить максимальную вместимость полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 7 от 13 января «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Запрет пластиковой посуды в общепите и ограничение по продаже пива в такой посуде

В постановлении Совмина прописано, как власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки и замещать ее на экологически
безопасную. К примеру, с 2021 года планируют ввести запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. В этом году власти должны определить, какая конкретно посуда попадет под запрет.

Из других планов — поэтапное снижение максимальной вместимости полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно. Соответствующие изменения должны подготовить в 2021 году.

Удар по импорту пластика и выпуск биоразлагаемой упаковки

Минсельхозпрод, "Беллесбумпром", облисполкомы и Минский горисполком займутся в 2021–2023 годах вопросом производства сырья для выпуска биоразлагаемой упаковки. Для производства такой упаковки намерены найти инвестора.

Власти также намерены подготовить предложения по ограничению ввоза в Беларусь различных видов пластиковой упаковки. Для этого намерены озадачиться вопросами таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования. Эти предложения хотят представить на одном из заседаний Коллегии (или Совета) Евразийской экономической комиссии.

Депозитная система и стимулирование рублем за использование экологичной упаковки

За нынешний и 2021 годы власти намерены внедрить депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки.

Чиновники хотят также заняться «экономическим стимулированием снижения использования полимерной упаковки». Как конкретно намерены стимулировать рублем, не сообщается.

Ближайшие три года в Беларуси также намерены заняться:

  • созданием объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов (в том числе по переработке отходов полимерной упаковки);
  • увеличением производственных мощностей по сортировке смешанного стеклобоя (по мере загрузки имеющихся);
  • увеличением производственных мощностей по выпуску стеклянной тары (с учетом обеспечения потребностей отечественных перерабатывающих предприятий).

Президент — про соседние страны: «Люди задыхаются от количества свалок»

Вопрос обращения с отходами товаров и упаковки находится на особом контроле у президента, сообщает пресс-служба главы государства. «Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией», — заявил президент 14 января на совещании с руководством Совмина. Александр Лукашенко подчеркнул, что состояние окружающей среды — важнейшая задача, а здоровье белорусов — бесценно.

Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия, заметил глава государства. «Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора», — обратил внимание президент. Он попросил доложить, как в разработанном проекте указа реализованы поручения по наведению порядка в этой сфере на основе лучших мировых практик и достижений.

 
 
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Власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки.
 
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