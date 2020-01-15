Минфин разместил облигации на внутреннем рынке под 3,7% годовых

К аукциону допущена 51 заявка от физических и юридических лиц со ставками от 2,65% до 5,24% годовых на общую сумму 133,65 млн. долларов США. По результатам аукциона удовлетворено 26 заявок на сумму 24 130 000 долларов США.
Таким образом, Минфин принял решение установить объем выпуска №265 – 100 000 000 долларов США, ставку процентного дохода – 3,7% годовых.
Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций выпуска №265 составляет 75 870 000 долларов США.
Выпуск №265 будет доразмещаться с 20 января т. г. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.