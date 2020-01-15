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Минфин разместил облигации на внутреннем рынке под 3,7% годовых

15.01.2020 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минфин разместил облигации на внутреннем рынке под 3,7% годовых
Фото из открытых источников

К аукциону допущена 51 заявка от физических и юридических лиц со ставками от 2,65% до 5,24% годовых на общую сумму 133,65 млн. долларов США. По результатам аукциона удовлетворено 26 заявок на сумму 24 130 000 долларов США.

Таким образом, Минфин принял решение установить объем выпуска №265 – 100 000 000 долларов США, ставку процентного дохода – 3,7% годовых.

Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций выпуска №265 составляет 75 870 000 долларов США.

Выпуск №265 будет доразмещаться с 20 января т. г. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона. 

Минфин разместил облигации на внутреннем рынке под 3,7% годовых
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14 января 2020 года Министерством финансов проведен аукцион по размещению государственных облигаций, номинированных в долларах США, выпуска №265.
 
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