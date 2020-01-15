В Киеве пройдет конференции Платежные инновации 2030

Источник материала: Myfin

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Конференцию-2020 необходимо посетить: Топ-менеджерам и руководителям ответственным за сферу платежей и платежных технологий, карточный бизнес,интеграторам, сервис-провайдерам, мобильным и почтовым операторам, представителям торгово-сервисных сетей, e-commerce, системам денежных переводов, а также всем, кто интересуется вопросами конференции.



Коротко о событии. Платежная индустрия, уже являющаяся одним из наиболее динамичных секторов в сфере финансовых услуг, продолжает развиваться, чему способствуют технологические и операционные инновации от банков, игроков платежной сферы и FinTech. Чтобы получить максимальное преимущество будущее платежей требует сотрудничества между платежными брендами, сетями, финансовыми учреждениями, продавцами, процессорами, поставщиками мобильных кошельков и технологами. Наша конференция – это маркетплейс, где на одной площадке представлены все платежные решения. Это уникальная отраслевая площадка, созданная для различных организаций, которые внедряют инновации, приносят пользу с помощью новых решений и услуг и используют эти предложения для удовлетворения потребностей своего бизнеса и взаимодействия со своими клиентами.

Почему мы?

Trendsettingevent. Для каждого бизнеса важно в начале года встретиться со своими коллегами, партнерами, клиентами и «сверить часы», чтобы понимать, в каком направлении двигаться для максимального ускорения в развитии новых продуктов и технологий. Международный опыт. Главным отличием и преимуществом наших конференций является возможность международного опыта со своими коллегами из стран СНГ и Восточной Европы. Среди наших спикеров, партнеров иучастников вы всегда встретите своих коллег их разных стран и узнаете о передовом опыте в сфере развития платежных технологий Душевная атмосфера и общение с единомышленниками. Во главе каждого проекта всегда стоит КЛИЕНТ, и мы прикладываем все усилия для того, чтобы наш КЛИЕНТ получил МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ от участия в конференции, что в итоге приведет к профессиональному росту, заключению новых контрактов и развитию бизнеса!

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Конференции Вы можете прямо сейчас на нашем сайте.