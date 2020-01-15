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В Киеве пройдет конференции Платежные инновации 2030
Источник материала: Myfin
Конференцию-2020 необходимо посетить: Топ-менеджерам и руководителям ответственным за сферу платежей и платежных технологий, карточный бизнес,интеграторам, сервис-провайдерам, мобильным и почтовым операторам, представителям торгово-сервисных сетей, e-commerce, системам денежных переводов, а также всем, кто интересуется вопросами конференции.
Коротко о событии. Платежная индустрия, уже являющаяся одним из наиболее динамичных секторов в сфере финансовых услуг, продолжает развиваться, чему способствуют технологические и операционные инновации от банков, игроков платежной сферы и FinTech. Чтобы получить максимальное преимущество будущее платежей требует сотрудничества между платежными брендами, сетями, финансовыми учреждениями, продавцами, процессорами, поставщиками мобильных кошельков и технологами. Наша конференция – это маркетплейс, где на одной площадке представлены все платежные решения. Это уникальная отраслевая площадка, созданная для различных организаций, которые внедряют инновации, приносят пользу с помощью новых решений и услуг и используют эти предложения для удовлетворения потребностей своего бизнеса и взаимодействия со своими клиентами.
Почему мы?
Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Конференции Вы можете прямо сейчас на нашем сайте.
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