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В Киеве пройдет конференции Платежные инновации 2030

15.01.2020 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Конференцию-2020 необходимо посетить: Топ-менеджерам и руководителям ответственным за сферу платежей и платежных технологий, карточный бизнес,интеграторам, сервис-провайдерам, мобильным и почтовым операторам, представителям торгово-сервисных сетей, e-commerce, системам денежных переводов, а также всем, кто интересуется вопросами конференции.

Коротко о событии. Платежная индустрия, уже являющаяся одним из наиболее динамичных секторов в сфере финансовых услуг, продолжает развиваться, чему способствуют технологические и операционные инновации от банков, игроков платежной сферы и FinTech. Чтобы получить максимальное преимущество будущее платежей требует сотрудничества между платежными брендами, сетями, финансовыми учреждениями, продавцами, процессорами, поставщиками мобильных кошельков и технологами. Наша конференция – это маркетплейс, где на одной площадке представлены все платежные решения. Это уникальная отраслевая площадка, созданная для различных организаций, которые внедряют инновации, приносят пользу с помощью новых решений и услуг и используют эти предложения для удовлетворения потребностей своего бизнеса и взаимодействия со своими клиентами.

Почему мы?

  1. Trendsettingevent. Для каждого бизнеса важно в начале года встретиться со своими коллегами, партнерами, клиентами и «сверить часы», чтобы понимать, в каком направлении двигаться для максимального ускорения в развитии новых продуктов и технологий.
  2. Международный опыт. Главным отличием и преимуществом наших конференций является возможность международного опыта со своими коллегами из стран СНГ и Восточной Европы. Среди наших спикеров, партнеров иучастников вы всегда встретите своих коллег их разных стран и узнаете о передовом опыте в сфере развития платежных технологий
  3. Душевная атмосфера и общение с единомышленниками. Во главе каждого проекта всегда стоит КЛИЕНТ, и мы прикладываем все усилия для того, чтобы наш КЛИЕНТ получил МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ от участия в конференции, что в итоге приведет к профессиональному росту, заключению новых контрактов и развитию бизнеса!

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Конференции Вы можете прямо сейчас на нашем сайте.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Компания BUSINESS-FORMAT приглашает вас принять участие в работе Международной Конференции и Ярмарке платежных решений ПЛАТЕЖНЫЕ ИННОВАЦИИ 2030 , которая состоится 17...
 
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