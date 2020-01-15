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В польском пункте пропуска «Кукурыки» произошел сбой программного обеспечения
Источник материала: Tut.by
Сбой программного обеспечения произошел в польском пункте пропуска «Кукурыки»,
— По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования программного обеспечения. В связи с этим оформление транспорта в «Кукурыках» осуществляется неритмично, и, как результат, в «Козловичах» движение также затруднено, — проинформировали в ведомстве.
В Госпогранкомитете рекомендуют перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на
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В Госпогранкомитете рекомендуют перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
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