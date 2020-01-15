В польском пункте пропуска «Кукурыки» произошел сбой программного обеспечения

Источник материала: Tut.by

Сбой программного обеспечения произошел в польском пункте пропуска «Кукурыки», сообщили в Госпогранкомитете.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования программного обеспечения. В связи с этим оформление транспорта в «Кукурыках» осуществляется неритмично, и, как результат, в «Козловичах» движение также затруднено, — проинформировали в ведомстве.

В Госпогранкомитете рекомендуют перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале пограничного ведомства.