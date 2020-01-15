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МТС начал принимать смарт-часы в трейд-ин
Источник материала: БДГ
МТС расширил список устройств, которые участвуют в программе трейд-ин. Теперь можно сдать старые смарт-часы, и их стоимость будет зачтена при покупке нового товара.
Программа трейд-ин позволяет приобрести новые устройства в обмен на старые с зачетом их стоимости. Стоимость принимаемого оборудования определяется, исходя из его состояния согласно прайсу партнера программы — компании «Мобитех».
Список доступных для обмена устройств сейчас насчитывает сотни моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов. Взамен покупатель может выбрать любой товар: смартфон, планшет, аксессуар к мобильному устройству и т. д. Цена нового устройства не должна быть ниже стоимости аппарата, который принимают в трейд-ин.
Программа трейд-ин работает следующим образом:
1. Приходите в салон МТС, предъявите действующий паспорт и устройство без комплектующих (наушников, зарядного устройства, коробки и т.д).
2. Сотрудник офиса оценит его стоимость с помощью специальной программы. Эта сумма будет зачтена при покупке нового оборудования.
3. Если условия обмена вас устраивают, приобретаете новый гаджет.
Некоторые товары в МТС участвуют в акции «Выгодный трейд-ин», которая предоставляет покупателю дополнительную выгоду помимо стоимости выкупа старого устройства.
Более подробно о правилах программы трейд-ин смотрите на сайте оператора, где указан полный список смартфонов, планшетов и смарт-часов, принимаемых в трейд-ин.
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МТС расширил список устройств, которые участвуют в программе трейд-ин. Теперь можно сдать старые смарт-часы, и их стоимость будет зачтена при покупке нового товара.
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