﻿ Белорусы хотят озвучить сериал «Ведьмак» на родном языке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы хотят озвучить сериал «Ведьмак» на родном языке

15.01.2020 15:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы хотят перевести на родной язык и озвучить на нем один из самых заметных сериалов 2019 года — «Ведьмак». Для этого они собирают средства на краунфандинговой платформе talaka.org. Всего на создание субтитров, их перевод, редактуру, студийную запись озвучки, обработку и сведение звуковой дорожки, а также доработку специального плеера нужно 7780 рублей.

За работу берется группа переводчиков МТГ «RэZэрвацыЯ». В команде проекта опытные переводчики, редактор, дикторы и звукорежиссер.

На данный момент уже готов перевод первой серии, но из-за ограничений правообладателя посмотреть ее можно только на Netflix. Следующие серии в переводе также будут появляться исключительно на этом сервисе.

Переводчики говорят, что озвучивание «Ведьмака» — пилотный проект их интеграции с Netflix. Если он пройдет успешно, это откроет дорогу к созданию белорусских озвучек и к остальным фильмам и сериалам этого сервиса. Например, по-белорусски могут заговорить персонажи из «Черного зеркала», «Нарко», «Очень странных дел», «Карточного домика».

На данный момент из необходимых 7780 рублей собрано 910. Поддержать проект можно тут.

Читайте также
Ведьмачий тест: узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь во вселенной Сапковского
Стал известен гонорар актера, сыгравшего Ведьмака

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы хотят перевести на родной язык и озвучить на нем один из самых заметных сериалов 2019 года - «Ведьмак». Для этого они собирают средства на краунфандинговой...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМІ: Беларус узяў закладніка ў гандлёвым цэнтры "Масква-Сіці"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика