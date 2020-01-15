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Белорусы хотят озвучить сериал «Ведьмак» на родном языке
Источник материала: Tut.by
Белорусы хотят перевести на родной язык и озвучить на нем один из самых заметных сериалов 2019 года — «Ведьмак». Для этого они собирают средства на краунфандинговой платформе talaka.org. Всего на создание субтитров, их перевод, редактуру, студийную запись озвучки, обработку и сведение звуковой дорожки, а также доработку специального плеера нужно 7780 рублей.
За работу берется группа переводчиков МТГ «RэZэрвацыЯ». В команде проекта опытные переводчики, редактор, дикторы и звукорежиссер.
На данный момент уже готов перевод первой серии, но из-за ограничений правообладателя посмотреть ее можно только на Netflix. Следующие серии в переводе также будут появляться исключительно на этом сервисе.
Переводчики говорят, что озвучивание «Ведьмака» — пилотный проект их интеграции с Netflix. Если он пройдет успешно, это откроет дорогу к созданию белорусских озвучек и к остальным фильмам и сериалам этого сервиса. Например, по-белорусски могут заговорить персонажи из «Черного зеркала», «Нарко», «Очень странных дел», «Карточного домика».
На данный момент из необходимых 7780 рублей собрано 910. Поддержать проект можно
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Белорусы хотят перевести на родной язык и озвучить на нем один из самых заметных сериалов 2019 года - «Ведьмак». Для этого они собирают средства на краунфандинговой...
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