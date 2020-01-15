|
Медведев: правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку
Источник материала: СТВ
Новости России. Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
По
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», –
По словам Медведева, правительству следует дать президенту возможность принимать все необходимые решения в нынешней ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)