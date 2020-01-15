Сегодня ночью TUT.BY может быть недоступен

Источник материала: Tut.by

В ночь с 15 на 16 января некоторые сервисы TUT.BY могут быть недоступны из-за технических работ.





«С 23.00 15 января до 04.00 16 января будут производиться технические работы с серверами, поэтому все сервисы и ресурсы белорусского портала TUT.BY в это время могут быть периодически недоступны», — сообщили инженеры компании.