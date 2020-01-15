Как пройдет Крещение в Несвиже

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвиже Крещение пройдет традиционно 18 января.

В 18.30 будет совершен чин великого освящения воды на пруду Диком в районе лодочной станции, которое проведет настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в Несвиже протоиерей Евгений Лабынько. После этого все желающие смогут окунуться в крещенскую купель. Прорубей в форме креста по понятным причинам не будет, но и в воду с берега заходить не придется. Как отметил организатор мероприятия несвижанин Игорь Евтух, будет установлен деревянный помост, с которого и будет производится окунание.

Для купальщиков будет обеспечен горячий чай и все меры предосторожности.

После окунания рекомендуется ещё раз прислушаться к себе и, при необходимости, обратиться к дежурным медицинским сотрудникам на контрольную проверку давления. И, конечно, не забыть про разминку.

Идеальными купальщиками медики видят здоровых, трезвых и не голодных. Хронически болеющим или только приболевшим перед погружением советуют проконсультироваться с врачом, а лучше и вовсе обойтись без экстрима. Опыт моржевания приветствуется.

Какой будет погода на Крещение

Погода в начале года установилась не по-зимнему теплая и влажная. Как сообщают в Гидрометцентре, средняя температура воздуха на этой неделе будет выше нормы на шесть – девять градусов. Тепло принесут воздушные массы с Атлантики.

По прогнозам в выходные дни с 18 на 19 января температура в Несвиже составит от +2 до -4° С.

СПРАВОЧНО

Рекорд положительной температуры на Крещение зарегистрирован в 2007 году – плюс восемь. А исторический минимум отмечен в 1968. Температура ночью опустилась до минус 25.





