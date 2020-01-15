Организаторы назвали основных участников форума в Давосе

Намеченный на вторую половину января Всемирный экономический форум (ВЭФ), который ежегодно проводится в швейцарском Давосе, будет посвящен теме формирования капитализма для всех заинтересованных сторон в качестве путей решения самых серьезных проблем мира, созданных разделениями общества. Об этом говорится в опубликованном Давосском манифесте — 2020, пишет РБК .



«[Манифест] дает представление о капитализме заинтересованных сторон, который затрагивает целый ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливое налогообложение, нулевую терпимость к коррупции, оплату труда руководителей и уважение прав человека», — говорится в тексте документа.





Программа этого года, основанная на манифесте, направлена на достижение максимального воздействия на платформу ВЭФ для государственно-частного сотрудничества по шести основным направлениям деятельности: экология, экономика, общество, промышленность, технология и геополитика. «На платформе форума действует более 160 отдельных инициатив, каждая из которых способна обеспечить общесистемную трансформацию», — отмечается в манифесте.



В этом году Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. В нем примут участие около 3 тыс. чиновников из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Среди ведущих политических лидеров называются президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, итальянский премьер Джузеппе Конте, президент Афганистана Ашраф Гани, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Эквадора Ленин Морено, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Ирака Бархам Салех, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, испанский премьер Педро Санчес, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. Россию на форуме представит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.









Также на форум приедут лидеры различных международных организаций, среди которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, генсек НАТО Йенс Столтенберг, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо, генсек Интерпола Юрегн Шток, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус и генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.



Кроме того, в Давосском форуме — 2020 примут участие более 1,6 тыс. представителей частного сектора и более 120 представителей молодежных организаций. Помимо этого на форум приедут 10 представителей молодого поколения в возрасте до 20 лет. Из них только двое представят европейский континент — экоактивистка Грета Тунберг из Швеции и ирландец Фион Феррейра, который изобрел способ удаления микропластика из воды с использованием феррожидкости.





