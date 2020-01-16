Фестиваль «Рок за Бобров 2020» пройдёт на новом месте: можно купить билеты

Источник материала: Новости Волковыска

Крупнейший музыкальный фестиваль Беларуси «Рок за Бобров» пройдет 1 августа 2020 года, но на новом месте – на площадке аэродрома «Липки». Первые билеты уже в продаже.

Последние несколько лет местом фестиваля была «Боровая». В 2019 году фестиваль «Рок за Бобров» собрал 50 тысяч человек – это рекорд! На фесте выступали «Мумий тролль», Баста, Монеточка, а ведущим был Юрий Дудь.





Почему «Рок за Бобров» переехал из «Боровой»?

На месте площадки фестиваля, аэродрома «Боровая», скоро появится жилой квартал «Центральный парк». Поэтому фест «Рок за Бобров» переезжает на более масштабную и удобную площадку – максимально удаленную от жилых кварталов, но при этом находящуюся вблизи МКАДа.

В 2020 году фест пройдет на аэродроме «Липки». Он находится в десяти минутах езды от станции метро «Борисовский тракт». Организаторы обещают бесплатные автобусы, которые 1 августа будут ходить от метро до фестиваля и обратно.

Благодаря новой площадке каждому зрителю будет видно и слышно артистов из любой точки фестиваля. Увеличатся мощность звука и светового оборудования, а также размер сцены и проекционных экранов.





Сколько стоят билеты на «Рок за Бобров» в 2020 году?

По сложившейся традиции, организаторы «Рок за Бобров» перенимают опыт топовых европейских фестивалей и проводят «слепую» продажу билетов без объявления артистов.

Сегодня, 15 января 2020-го, в продажу поступила ограниченная серия билетов по цене 24 рубля. На старте продаж стоимость билета в VIP-зону составит 69 рублей.

Купить квитки можно по ссылке .

Это самый бюджетный вариант попасть на фестиваль, когда раскроют первых участников, билеты станут дороже.