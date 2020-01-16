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На белорусско-польской границе изъят незаконно перемещаемый автомобиль

16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля Kia Carnival 2001 года выпуска.

На белорусско-польской границе изъят незаконно перемещаемый автомобиль

46-летняя жительница Гомельской области возвращалась из Германии в качестве водителя транспортного средства вместе со своим знакомым, проживающим в Гомеле. При досмотре автомобиля должностные лица таможни установили, что на первичный идентификационный номер Kia Carnival нанесена металлическая накладка с VIN-номером от другого транспортного средства.

На белорусско-польской границе изъят незаконно перемещаемый автомобиль

Брестской таможней проводится проверка, автомобиль стоимостью 6,5 тыс. белорусских рублей изъят до решения суда.

На белорусско-польской границе изъят незаконно перемещаемый автомобиль

Всего в 2019 году брестскими таможенниками было выявлено более 50 транспортных средств, перемещавшихся через границу с нарушениями таможенного законодательства, связанными с видоизменением идентификационных номеров, либо использованием регистрационных номерных знаков, относящихся к иным автомобилям.

 
Теги: Гомель
 
 
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  В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза...
 
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