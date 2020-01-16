На белорусско-польской границе изъят незаконно перемещаемый автомобиль

Источник материала: Виртуальный Брест

В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля Kia Carnival 2001 года выпуска.





46-летняя жительница Гомельской области возвращалась из Германии в качестве водителя транспортного средства вместе со своим знакомым, проживающим в Гомеле. При досмотре автомобиля должностные лица таможни установили, что на первичный идентификационный номер Kia Carnival нанесена металлическая накладка с VIN-номером от другого транспортного средства.





Брестской таможней проводится проверка, автомобиль стоимостью 6,5 тыс. белорусских рублей изъят до решения суда.





Всего в 2019 году брестскими таможенниками было выявлено более 50 транспортных средств, перемещавшихся через границу с нарушениями таможенного законодательства, связанными с видоизменением идентификационных номеров, либо использованием регистрационных номерных знаков, относящихся к иным автомобилям.