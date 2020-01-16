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В Пинске водитель на «Вольво» насмерть сбил мужчину на переходе
16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня? 16 января 2020 года около 07.25 часов.
По предварительной информации: 58-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Вольво S40». Двигаясь по улице Железнодорожной, в направлении к улице Полесской от улицы Черняховского, вблизи перекрестка с улицей Чуклая, водитель совершил наезд на 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу повышенной видимости. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
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Дорожная авария произошла сегодня? 16 января 2020 года около 07.25 часов. По предварительной информации: 58-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Вольво S40»....
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