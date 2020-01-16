В Пинске водитель на «Вольво» насмерть сбил мужчину на переходе

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня? 16 января 2020 года около 07.25 часов.





По предварительной информации: 58-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Вольво S40». Двигаясь по улице Железнодорожной, в направлении к улице Полесской от улицы Черняховского, вблизи перекрестка с улицей Чуклая, водитель совершил наезд на 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу повышенной видимости. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.







Следователи дадут правовую оценку действиям водителя.



Напоминаем, что в соответствии с п.116. ПДД:



- на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора (подаче разрешающего сигнала регулировщиком) водитель должен дать возможность пешеходам (пешеходу) закончить переход проезжей части данного направления;



- на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства, в том числе трамвая, обязан уступить дорогу пешеходам (пешеходу), переходящим(ему) проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.