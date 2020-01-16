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Румас: Беларусь готова напрямую поставлять энергию в Латвию

16.01.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем

"В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны", - сказал Сергей Румас.

Как сообщалось ранее, Латвия не исключает возможности покупки электроэнергии в Беларуси. Эта тема обсуждалась в том числе в контексте ввода Белорусской АЭС. 

Кабмин Латвии поддержал предложение Министерства экономики о том, что в случае приостановления Литвой торговли электроэнергией с Беларусью, торговля будет перенесена с литовской на латвийскую границу для обеспечения прямых поставок.
 
 
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Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по...
 
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