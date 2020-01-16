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Румас: Беларусь готова напрямую поставлять энергию в Латвию
Источник материала: Партизан
Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем
"В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны", - сказал Сергей Румас.
Как сообщалось ранее, Латвия не исключает возможности покупки электроэнергии в Беларуси. Эта тема обсуждалась в том числе в контексте ввода Белорусской АЭС.
Кабмин Латвии поддержал предложение Министерства экономики о том, что в случае приостановления Литвой торговли электроэнергией с Беларусью, торговля будет перенесена с литовской на латвийскую границу для обеспечения прямых поставок.
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Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по...
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